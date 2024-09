Dio salvi il Ct (che non canta l'inno)

Ascolta ora 00:00 00:00

Dublino, ieri sera, Irlanda-Inghilterra. Parte God save the King, i tifosi inglesi intonano l'inno, a bordo campo Lee Carsley, nuovo allenatore della nazionale dei tre leoni, ascolta in silenzio, non muove le labbra, non fiata, non ripete le parole, segue in silenzio, lo aveva annunciato alla vigilia: «Non canto l'inno inglese come non cantavo quello del mio Paese». Carsley è nato a Birmingham ma ha scelto la nazionalità della repubblica d'Irlanda e con quella nazionale ha giocato 40 partite, collezionando altrettanti cappellini di velluto, premio per ogni convocazione. Traditore, strillano i tifosi che ne chiedono l'esonero immediato, l'ex presidente della Football League, O'Hara, è andato oltre: «Carsley ha perso l'appoggio di tutta la nazione, Sven Goran Eriksson da svedese cantava l'inno. E lo ricordiamo anche per questo». Assente il re, a rappresentare il Paese «perduto» ha provveduto il primo ministro Keir Starmer. Carsley non è il solo traditore, Grealish e Rice - ieri entrambi in rete - hanno scelto l'Inghilterra, tradendo la terra di origine e sono stati coperti di fischi.

La gente di Dublino si è divertita anche perché, a completare il singolare evento, va segnalato che l'allenatore della nazionale irlandese, Heimir Hallgrimsson, è un dentista di Vestmannaeyjar, dunque un islandese. Per un sabato, Dio li salvi tutti.