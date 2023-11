Dybala compie 30 anni: la carriera, la vita privata e il soprannome "La Joya"

Paulo Dybala è arrivato anche lui alla fatidica età di 30 anni. Il talento argentino della Roma ha ritrovato l'armonia in giallorosso nonostante qualche problema fisico di troppo che ne ha condizionato di fatto tutta la carriera. Sono 20 le reti tra questa e la passata stagione per l'ex Juventus, Palermo e Instituto. 18 gol in 38 presenze l'anno passato, quello in cui si è sfiorata la vittoria dell'Europa League persa poi in finale di misura contro il Siviglia. Quest'anno, al momento, sono state solo 10 le partite giocate tra Serie A, otto, ed Europa League due: due reti e tre assist in campionato e scena muta n Europa.

La carriera di Dybala

Paulo cresce in patria nelle giovanili dell'Instituto Atlético Central Córdoba. Dal 2002 al 2011, infatti, gioca nelle serie minori del club argentino e nel 2011-2012 fa il suo esordio in prima squadra e lì si mette in mostra con la bellezza di 17 reti in 40 presenze totali, a soli 17-18 anni. Realizza il primo gol all'età di 17 anni, 9 mesi e 5 giorni, in Aldosivi-Instituto terminata sul punteggio di 2-2. Dybala si mette in mostra al grande calcio e nell'estate del 2012 il Palermo lo porta in Europa e soprattutto in Italia.

Nella sua prima stagione in rosanero mette insieme solo 28 partite e 3 reti, la squadra retrocede in Serie B e la Joya, ovvero "gioiello" soprannome affibiatogli da un giornalista in Argentina, si mette in mostra nel campionato cadetto con 5 reti in 28 presenze ma mettendo in mostra tutto il suo talento cristallino. Il Palermo, infatti, fa il suo ritorno in Serie A anche per merito dell'argentino che ripaga la fiducia di Zamparini con una stagione da urlo: fatta di 13 reti in 35 giornate.

L'approdo alla Juventus e la nuova vita a Roma

In casa bianconera, ovviamente, si rendono immediatamente conto della classe e delle potenzialità di Dybala e sferrano così l'attacco decisivo al giocatore argentino che nell'estate del 2015 si trasferisce a Torino per 32 milioni di euro più bonus (anni in cui ancora le cifre erano più o meno contenute). Il primo anno Dybala segna 23 reti in 46 partite, l'anno successivo le reti scendono a 19 mentre nella sua terza stagione sigla 26 gol che resta ancora oggi il suo record.

10 reti il quarto anno, 17 il quinto, 5 il sesto anno e 15 nell'ultima annata, il 2021-2022, anno in cui lascia la Juventus a parametro zero con all'attivo 115 reti in 293 giornate con diversi titoli al suo attivo: cinque scudetti, quattro coppe Italia e tre supercoppe italiane con una finale di Champions League persa nel 2017 contro il Real Madrid a Cardiff. Questa è la sua seconda stagione alla Roma con cui sogna di vincere qualche titolo dopo aver perso amaramente la finale di Europa League.

La nazionale Albiceleste e la sua Oriana

Dybala ha finora collezionato 38 gettoni con la nazionale argentina con sole tre reti realizzate ma soprattutto con un mondiale di calcio vinto anche se non da protagonista e da titolare con Messi&Co che in finale hanno avuto la meglio ai calci di rigore sulla Francia di Mbappé. Nel suo palmares anche un bronzo nella Copa America del 2019 e una medaglia d'oro nella finalissima COMNEBOL, vinta dall'Albiceleste contro l'Italia di Roberto Mancini che aveva vinto da poco l'Europeo. Per quanto concerne la vita privata, inoltre, da circa 5 anni è fidanzato con la nipote dell'ex tennista argentina Gabriela Sabatini, Oriana, cantante, modella e attrice molto famosa in patria e che vanta milioni di follower sui social network.