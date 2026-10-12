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Calcio

È il primo 0-0 della A. Malen si fa espellere

Buon inizio dei giallorossi con l’occasione mancata da Dybala e il palo di Pellegrini

Marcello Di Dio
Kaiki of Como Calcio fights for the ball with Mario Hermoso AS Roma during the Serie A soccer match between Como Calcio and AS Roma at the Giuseppe Sinigaglia stadium in Como, north Italy - October 11, 2026 - Sport Soccer. (Photo by Tiziano Ballabio/LaPresse)
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Dopo 53 match arriva il primo 0-0 della stagione di Serie A nella sfida tra due tra le migliori difese del campionato. Le due squadre si sono limitate, bloccando i rispettivi punti di forza. Buon inizio dei giallorossi con l’occasione mancata da Dybala e il palo di Pellegrini. Gollini, alla prima in A dopo due anni, chiude su Nico Paz (il portiere giallorosso regalerà altre tre uscite decisive più un intervento sempre sull’argentino). Malen sfiora il gol al 26′ ma a inizio ripresa si fa espellere entrando in scivolata con il piede alto e travolgendo Kaiki. Roma con l’uomo in meno per quasi tutto il secondo tempo e Como meno brillante del solito, a cui non basta finire il match con sei uomini d’attacco per sfondare il muro giallorosso. Al 70′ infortunio al ginocchio per l’arbitro Fabbri sostituito dal quarto uomo Sozza.

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