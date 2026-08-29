E Leao saluta i rossoneri dopo 7 stagioni: va al Galatasaray

Telenovela finita. Dopo oltre due mesi di negoziazioni e corteggiamento il Galatasaray ha chiuso il colpo Rafael Leao. Ieri pomeriggio è arrivato il sì definitivo ai turchi del Diez lusitano, sedotto dall’offerta monstre del Gala: 12 milioni a stagione per i prossimi quattro anni più un ricco bonus alla firma come svelato già lunedì da Il Giornale. Cifre che hanno spazzato via il tentativo dell’intermediario Jorge Mendes di dirottare l’affare verso l’Aston Villa. Niente da fare. Affare fatto col Milan che incasserà 44 milioni più il 20% sulla futura vendita. In uscita dal Diavolo anche il centrocampista Ricci accasatosi al Como in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (22 milioni), Gimenez (resta vicino al Porto, anche se non

c’è ancora intesa totale tra i club sulla formula dell’affare), Tomori e Fofana. Per gli ultimi due si attendono offerte concrete entro martedì, altrimenti rimarranno fuori rosa fino a gennaio.

Entro il primo di settembre prevista pure la firma con tanto di annunci di rito per il rinnovo di Pio Esposito con l’Inter. A inizio settimana sbarcherà nel capoluogo milanese l’agente Mario Giuffredi per mettere nero su bianco e siglare l’intesa fino al 2031 con ritocco dello stipendio dagli attuali 1,1 a 3 milioni più bonus a stagione. Molto attiva anche la Roma che è a un passo da Balerdi (Marsiglia) per la difesa: operazione in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Via libera da parte dei giallorossi alla cessione in prestito con diritto di riscatto del centrale Ziolkowski

al Monza, che si assicura pure il centrocampista Folorunsho e l’esterno offensivo Ngonge dal Napoli.

Infine la Fiorentina si avvicina a un doppio colpo in avanti: in dirittura d’arrivo gli accordi per l’ala Njie (Torino) e la punta Zirkzee (Manchester United). Quest’ultimo prenderà il posto di Kean, destinato al Como per 40 milioni: il centravanti della nazionale prenderà il posto di Morata, che torna in patria per giocare nel Leganes (Serie B iberica).