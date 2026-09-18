La goleada con 5 firme

L’esordio della Juventus in Europa League è poco più di un allenamento: 5-0 agli impresentabili olandesi del Nec e morale risollevato. I bianconeri passano subito in vantaggio grazie a Nico Gonzalez, lesto a sfruttare un rinvio del portiere Grabara e ad approfittare del pessimo piazzamento della difesa ospite. Il Nec è tutto nei piedi di Chery e in un destro di Lebreton, prima che a metà frazione Woltemade impegni Polster. Il raddoppio arriva subito dopo: assist di McKennie, sberla vincente di Alajbegovic. Tutto facile, anche troppo: prima della mezzora la Juve fa tris su rigore con Woltemade. Sia il bosniaco che il tedesco segnano il loro primo gol con la Signora. Nella ripresa, le ultime due reti juventine con Celik e Kolo Muani.