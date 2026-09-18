L’aria europea fa sorridere la Juve

I gol sono vitamine soprattutto su un corpo afflitto da astenia, come era quello della Juventus fino all’inizio di questo debutto europeo. Se poi i suddetti gol sono cinque allora la mente si rasserena, la gamba gira veloce e trovano gioie anche gli ultimi iscritti al club bianconero, roba di mercato, roba buona. Calma, l’avversario era ed è quello che si sapeva, a parte la solita cartellonistica di vigilia che mi ha fatto ricordare un meraviglioso aforisma di Nereo Rocco: «xe la storia de tuti i alenadori. Dal lùnedi al vénerdi i xe olandesi. Al sabato i ghe pensa. La domenica, giuro su la mia beltà, tuti indrìo e si salvi chi può». Capita, quelli del Nec non hanno capito l’aria di Torino, le hanno buscate nella prima frazione di partita così liberando il campo a quello che viene definito fraseggio, dunque alle giocate bianconere, tutti molti compatti in zona mediana, tipo rugby; volendo cercare il famoso pelo, qualche distrazione in terza linea là dove Spalletti ha smazzato il solito schieramento difensivo e in centro area il francese Kalulu non ha tempi e attenzione. Dettagli, davanti a troppa grazia si può anche cercare una piccola sfasatura, comunque la Juventus ha offerto elasticità, velocità di comprendonio nelle ripartenze, alla scoperta dei nuovi assunti, il fenicottero biondo Woltemade, l’artista bosniaco Alajbegovic, che non fa più pensare a Yildiz, e quel ritrovato campione argentino Nico Gonzalez, nomi e cognomi per individuare non soltanto i protagonisti dei gol nel primo tempo, dopo il quale l’incontro si è trasformato in una esibizione soporifera, qualche rotazione, l’attenzione ad evitare infortuni, addirittura la cinquina con Celik e Kolo. Spalletti ha ricevuto buone notizie da tutti gli acquisti, il fantasma di Conte è roba da dolcetto o scherzetto di Halloween, domenica pomeriggio partita contro l’Atalanta dell’ex Sarri. Riassunto della contabilità europea delle nostre squadre: tre vittorie, tre sconfitte, un pareggio, totale impiegatizio. Si dovrebbe fare meglio.