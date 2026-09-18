E Leo si regala altri record: 100 gol in Usa e 49° trofeo

Senza tempo. Anche se la sua carriera con l’Argentina è giunta all’ultimo tango, l’amichevole contro il Benin sarà la partita di addio, quella di club prosegue invece a vele spiegate sulle coste della Florida. Messi ha segnato il 100° gol con la maglia fenicottero dell’Inter Miami e conquistato la Campeones Cup: il trofeo numero 49 della sua gloriosa carriera. Ci ha messo appena 115 gare per toccare la tripla cifra, viaggiando a una media di una marcatura a partita. Niente male per un signore alle soglie dei quarant’anni e che avrebbe potuto permettersi il lusso di sbarcare in MLS in costume e infradito, godendosi il clima mite e una città da favola. Dopo essere andato a referto 43 volte la scorsa stagione, con questo centro «la pulce» è salita a 26 in quella attuale: in totale il conto dice 929. Per il Barcellona ha dato anima e cuore, lasciando un’eredità che forse nessuno mai sarà degno di prelevare. Per la maglia dell’Argentina, la «camiseta», ha giocato un Mondiale da protagonista pur sapendo che a suo papà rimaneva poco da vivere, non più tardi di qualche mese fa. E ora, con ciò che gli rimane trascina alla gloria l’nter Miami. Eterno, Leo.