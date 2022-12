Ecco le "coincidenze" che fanno ben sperare l’Argentina

A poche ore dalla finalissima del campionati Mondiali di calcio in Qatar, tifo e scaramanzia vanno più che a mai a braccetto tra gli appassionati tifosi dell'Argentina che domenica affronteranno la Francia di Kylian Mbappé. Questa volta non prenderemo in esame chi è più forte di chi, qual è la favorita o altri dettagli tecnici a favore dell'una o dell'altra squadra: stavolta parleremo della pura scaramanzia che a Buenos Aires sta animando la vigilia dello scontro finale grazie a uno sport della birra Quilmes (video in fondo al pezzo) che ha raccolto tutti gli elementi che potrebbero far "vincere" l'Albiceleste se paragonato a quanto successo nel 1986, anno dell'ultima vittoria targata Diego Armando Maradona.

Le coincidenze pro Messi

Il video che sta diventando virale si apre con quattro ragazzi che escono da un negozio: il volto di una componente del gruppo si illumina all'improvviso, ferma gli amici ed esclama " No! La finale mondiale del 1986 si è giocata alle 12, la finale del Qatar si giocherà alle 12 (ovviamente orario di Buenos Aires, ndr)". Per la Coppa del Mondo può diventare decisivo anche l'orario del calcio di inizio ma non è che soltanto la prima di una serie di coincidenze che fanno sorridere il Paese sudamericano. Nella seconda scena si parla addirittura di meteo con la pioggia protagonista nei giorni precedenti come accaduto quest'anno. Il grosso viene pian piano: il Canada ha soltanto due partecipazioni ai Mondiali, in Messico nel 1986 e in Qatar nel 2022. E siamo a tre.

Dal cinema all'astrologia

La scaramanzia fa sì che vengano associate ai due eventi anche le coincidenze più lontante e impensabili: gli argentini hanno messo in conto anche i viaggi di Robert De Niro a Buenos Aires, soltanto due in tutta la sua vita: nel 1986 e nel 2022. E come può mancare " Giove in Pesci " come nel giorno della finale in Qatar? " Per chi necessita di coincidenze, ci sono le coincidenze. Per chi ha bisogno della squadra, c’è la squadra" , affermano alcuni protagonisti nello sport della birra. Tornando al calcio, se il Canada si è qualificato soltanto due volte, quest'anno la mancata partecipazione del Cile è un remale del 1986 quando non si qualificò per la fase finale.

L'importanza dell'arbitro

Da sempre considerato l'uomo della discordia per le squadre di calcio che hanno comunque un motivo per recriminare, stavolta può essere un'occasione più unica che rara per cui si è felici dell'arbitro designato per la finale: il fischietto di Argentina-Francia sarà il polacco Szymon Marciniak, nato il 7 gennaio 1981: stesso giorno e mese di colui che diresse la finalissima Argentina-Germania Ovest, il referee brasiliano Romualdo Arpi Filho. È ancora presto per farla finita: in questa edizione del Qatar, la Polonia è arrivata agli ottavi di finale come nel 1986, il Brasile è stato sconfitto ai rigori ai quarti di finale esattamente come fu sconfitto quell'anno, sempre ai quarti di finale e sempre ai calci di rigore proprio contro la Francia. C'è di mezzo anche il Marocco: se quest'anno ha eliminato Ronaldo ai quarti, nel 1986 eliminò i portoghesi nel girone eliminatorio quando vinse 3-1 con i lusitani all'ultimo posto.

A tutte queste incredibili statistiche bisogna aggiungere un particolare non da poco: a Messico '86 giocava il calciatore più forte di quel momento e della storia, oggi c'è un altro argentino, Leo Messi, considerato da molti l'erede del "Pibe de Oro": sarà questa la vera forza che farà alzare agli argentini la terza Coppa del Mondo della loro storia?