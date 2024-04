Ecco quanto vale lo "scudetto della stella" dell'Inter

Il 20° scudetto fa ricca l'Inter. La conquista del tricolore sarà infatti a tutti gli effetti un vero toccasana per le casse nerazzurre. Conti alla mano la seconda stella porterà in dote una cifra pari a 50 milioni di euro. Non si tratta del differenziale tra il primo e il secondo posto, ma è la cifra complessiva che si mette in tasca l’Inter, tra entrate sicure e stime per le iniziative post vittoria. Ma come si arriva a questa cifra? Scopriamolo subito.

Soldi Lega Serie A

I primi 23,4 arrivano dalla Lega Serie A: è la quota di diritti tv garantita a chi vince lo scudetto. In attesa degli aggiustamenti sui criteri per la distribuzione e sulle cifre definitive legata alla stagione 2023/24, guardando allo scorso campionato sono stati versati ai club circa 122 milioni di euro tra le venti società di Serie A in base al posizionamento in classifica. In particolare, ad esempio, il Napoli campione d’Italia in carica ha incassato poco più di 19 milioni di euro, mentre l’Inter terza si era fermata a 13,7 milioni. Insomma un incremento rispetto all'anno scorso di ben 9.7 milioni

Introiti Uefa

Altri 10 milioni sono quelli garantiti dalla Uefa la prossima stagione a chi ottiene il primo posto in Serie A. Siamo quindi già oltre quota 30 milioni. Il piazzamento in campionato, invece, non conterà più per quanto riguarda i ricavi per la partecipazione alla Champions.

Dal 2024/45, infatti, scomparirà la voce market pool, che fino alla stagione in corso dipendeva in parte dalla classifica del singolo campionato nazionale nella stagione precedente. La voce infatti è stata accorpata con quella del ranking decennale nel nuovo criterio definito value, che viene così suddiviso:

La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;

La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.

Bonus sponsor

Ma non è finita: circa 12 milioni sono stimabili tra i premi che l’Inter incasserà dagli sponsor (tanto per capire, solo la Nike nel 2021 pagò 3 milioni) e l’incremento inevitabile del brand nerazzurro. Perché questo non è uno scudetto qualsiasi, ma quello della seconda stella che inevitabilmente porta con sé un importante ritorno di immagine.

Saranno diversi i bonus legati ai principali accordi con gli sponsor. A partire ad esempio da quello con Paramount+: "Nel corso del mese di luglio 2023 l’accordo con Paramount+ è stato prorogato anche per la sola stagione sportiva 2023/2024 a fronte di un importo complessivo pari a Euro 11 milioni, oltre a corrispettivi variabili, legati al raggiungimento delle performance sportive della Prima Squadra della Capogruppo" , aveva spiegato il club nerazzurro nei mesi scorsi.

Bonus previsti anche con lo sponsor tecnico Nike: "ll nuovo accordo, rinegoziato a condizioni più favorevoli prevede per il Gruppo un corrispettivo fisso annuo pari a Euro 21,250 milioni e corrispettivi variabili direttamente correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi della Prima Squadra maschile e femminile".

Infine, anche l’accordo con U-Power, retrosponsor, prevede dei bonus: "Nel corso del mese di settembre è stato siglato un nuovo accordo quadriennale, con il gruppo U-Power, in qualità di nuovo 'Official Back Jersey Sponsor', a valere per la stagione sportiva 2023/2024 a fronte di un corrispettivo fisso complessivamente pari a Euro 18 milioni, oltre a corrispettivi variabili, legati al raggiungimento delle performance sportive della Prima Squadra maschile della Capogruppo".

Incassi marketing

L’ultima voce è la stima degli incassi per le iniziative di marketing dedicate allo scudetto numero 20. Una cifra che porterebbe l'intera somma a sfondare il muro dei 50 milioni. E dunque non solo una maglia da collezione che acquisteranno moltissimi tifosi dell’Inter, ma una linea di abbigliamento dedicata.

E ancora, iniziative varie che coinvolgeranno tutta la città di Milano, con campagne pubblicitarie che resteranno a lungo - secondo quanto filtra dal club nerazzurro - impresse nella memoria dei tifosi.