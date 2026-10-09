Elezioni Uefa e Fifa. Ceferin si candida ancora

Ceferin fa dietrofront. Due anni fa il presidente della Uefa aveva annunciato che non si sarebbe più ricandidato, ma ieri ha annunciato l’opposto sull’onda della sua campagna anti Infantino.

«Sono state le 55 Federazioni a chiedermi di proseguire per dare compattezza al calcio Europeo», ha specificato. «Le ringrazio per la fiducia che hanno riposto in me.

C’è ancora molto lavoro importante da portare avanti e per questo ho accettato la loro richiesta».

Si voterà il 22 aprile ad Astana e per ora nessuno sembra poter impensierire Ceferin, che inizierebbe il quarto mandato.

Nel frattempo Gianni Infantino ha il primo rivale verso le prossime elezioni del 18 marzo a Rabat.

Si tratta di Ramon Vega, 55 anni, ex calciatore di Cagliari e Tottenham.

«Mi candido per attuare riforme autentiche e durature, e ricostruire la fiducia di cui il calcio necessita».