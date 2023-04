Empoli-Inter, ecco dove vederla e le scelte dei due allenatori

L'Inter di Simone Inzaghi è attualmente sesta in campionato e fuori dalla Champions League. Oggi, alle 12:30, i nerazzurri giocheranno allo stadio Castellani contro l'Empoli di Paolo Zanetti in una sfida fondamentale per entrambe. Per i toscani perché non ancora sicuri della salvezza visto che navigano a più sei dalla zona calda, per l'Inter perché non vincere ancora una volta metterebbe ancora più in difficoltà la squadra per una rincorsa dura, faticosa e difficile per conquistare un posto in Champions League. La stagione della Beneamata è double face con un rendimento da top club in Europa, vista la semifinale di Champions raggiunta con merito, e un andamento quasi da retrocessione in campionato con un 2023 da incubo. 11 le sconfitte dell'Inter in campionato, solo una in più quelle dell'Empoli che punta a fare lo sgambetto ai nerazzurri come fatto nella gara d'andata di fine gennaio vinta per 1-0 grazie al gol di Baldanzi e dalla papera di Onana.

Come sta l'Inter

I nerazzurri stanno disputando una stagione un po' ambigua: ottima in Champions League, insufficiente in campionato. Undici sconfitte in Serie A, quattro nelle ultime cinque partite e un pareggio per 1-1 contro la Salernitana all'Arechi, è questo il magrissimo bottino della squadra di Simone Inzaghi che è chiamata a rialzarsi anche per vendicare lo 0-1 dell'andata siglato Baldanzi (con papera di Onana e nerazzurri in dieci uomini da fine primo tempo per l'espulsione di Skriniar). Il tecnico nerazzurro farà turnover anche in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con Calhanoglu che giocherà dal primo minuto insieme a Barella e con il ballotaggio Brozovic/Asllani, possibile turno di riposo per Mkhitaryan e occhio a Gagliardini. In difesa bisognerà capire le condizioni di de Vrij, con IInzaghi che sembra intenzionato a schierare il terzetto D'Ambrosio-Acerbi-Bastoni. Sugli esterni Dumfries e Gosens.

Come sta l'Empoli

Ancora assente il portiere titolare Vicario, al suo posto Perisan che ben si sta comportando in queste ultime giorante. In difesa mancherà anche De Winter ma tornerà Ismajli. In mezzo al campo ballottaggio tra Fazzini e Akpa Akpro mentre in attacco è ballottaggio Cambiaghi/Piccoli per affiancare Caputo. Difesa a quattro con Ebuehi e Parisi esterni, Ismajli-Luperto coppia centrale. Uno tra Fazzini e Akpa Akpro nel centrocampo a tre con Marin e Bandinelli. Baldanzi sarà l'uomo in appoggio a Caputo, e uno tra Cambiaghi e Piccoli.

Dove vedere la partita

Empoli-Inter sarà visibile su DAZN grazie all'app dedicata, disponibile per smart tv e scaricabile su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La partita sarà trasmessa anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Sull'app di DAZN è fruibile su device portatili con sistemi operativi iOS e Android, mentre da browser ci si dovrà collegare al sito ufficiale: dopo aver inserito le credenziali, basterà selezionare l'evento dal catalogo. Gli abbonati Sky potranno contare su Sky Go, servizio a loro dedicato; l'alternativa è la piattaforma NOW.

Le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini/Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi/Piccoli. Allenatore Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic/Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez/Correa, Lukaku. Allenatore Simone Inzaghi