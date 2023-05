Empoli-Juventus, chi potrebbe giocare e dove vederla in tv

In una giornata marchiata a fuoco sul calendario bianconero, quando la Corte Federale d’Appello dovrebbe pronunciarsi sulla penalizzazione relativa all’inchiesta plusvalenze, il calcio giocato sembra la cosa meno importante. Eppure, nonostante la testa sarà chiaramente altrove, l’undici di Allegri dovrà scendere in campo e provare a rispondere alle tante critiche piovute sopra la Juventus dopo la dolorosa uscita dall’Europa League.

Per mettersi alle spalle il tonfo di Siviglia ed il mancato derby in finale con la Roma, una partita contro un avversario mai banale, l’Empoli di Zanetti. Le motivazioni saranno tutte dalla parte degli ospiti, visto che i toscani hanno conquistato con la Sampdoria la salvezza matematica, ma comunque i bianconeri partono favoriti. Vediamo quindi le chiavi tattiche della partita, chi potrebbe scendere in campo e come seguire il posticipo in diretta tv o streaming.

Come giocherà l'Empoli

Per affrontare quella che, polemiche e problemi giudiziari a parte, rimane una superpotenza della Serie A, Zanetti sembra orientato ad affidarsi ancora al 4-2-3-1. Dopo aver rimediato qualche botta di troppo con la Sampdoria, in difesa mancherà Walukiewicz: la linea difensiva, quindi, dovrebbe essere formata da Parisi, Luperto, Ismajli e Ebuhei. Se in porta è quasi certa la presenza dell’ottimo Vicario, qualche dubbio a centrocampo: Grassi dovrebbe esserci mentre il tecnico dei toscani non ha ancora deciso tra Bandinelli ed Haas, vista l’indisponibilità di Marin.

Il reparto offensivo vedrà qualche modifica, visto che uno dei giocatori chiave degli azzurri, Baldanzi, è in Argentina a giocare il Mondiale Under 20. Cambiaghi sulla destra sembra quasi sicuro, come Akpa Akpro sull’altra fascia: qualche dubbio al centro, dove Henderson potrebbe spuntarla su Fazzini. Il terminale offensivo vede un altro ballottaggio, quello tra Ciccio Caputo e Piccoli. Vedremo solo stasera come scenderà in campo l’Empoli.

Come giocherà la Juventus

Problemi legali a parte, la missione della Vecchia Signora rimane sempre la stessa: conquistarsi sul campo il piazzamento Champions, per poi aspettare il verdetto della giustizia sportiva con l’animo in pace. L’undici di Allegri, almeno in campionato, sta facendo il suo: tre vittorie consecutive e secondo posto dietro al Napoli con 69 punti. Le energie spese a Siviglia sono state tantissime, quindi il tecnico livornese sarà costretto ad un deciso turnover. I cambi partiranno dalla porta, dove Perin prenderà il posto di Szczesny mentre in difesa toccherà sostituire lo squalificato Danilo: Bremer e Gatti sembrano certi di giocare mentre meno chiaro chi scenderà in campo tra Rugani ed Alex Sandro.

A centrocampo Allegri sarà costretto a fare a meno di Cuadrado: al suo posto dovrebbe trovare posto il talentino Barbieri. Altra assenza pesante quella di Fagioli, il che significa che il trio sulla mediana sarà composto da Miretti, Rabiot e Paredes. Sulla fascia sinistra, poi, Kostic dovrebbe essere nettamente favorito nei confronti di Iling-Junior. Per concretizzare il gioco creato, Vlahovic è in forte dubbio, visto che ha la febbre. Al suo posto dovrebbe scendere in campo una coppia inedita, quella formata da Kean e Milik.

Le probabili formazioni

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Grassi; Akpa Akpro, Henderson, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Paolo Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Ayroldi (Sez. di Molfetta)

Dove vederla in tv

Come succede per tutte le partite del lunedì, il posticipo della 36a giornata della Serie A, che prenderà il via alle 20.45 allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli, sarà visibile in esclusiva su DAZN. L’unica opzione per vederla via satellite, senza doversi preoccupare dei problemi di connettività, sarà quindi di attivare l’offerta riservata agli abbonati Sky, che potranno poi seguire la gara sul canale Zona DAZN, il 214.

Se, invece, avete una connessione stabile e performante potete installare sulla vostra smart tv l’app. Nel caso siate fuori casa, nessun problema: basterà avere l’app sul vostro smartphone o tablet per godervi la partita ovunque voi siate. Buona partita a tutti!