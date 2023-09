Empoli-Juventus: ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Empoli-Juventus si giocherà alle ore 20:45 allo stadio Castellani e sarà un match di vitale importante per entrambe: per i toscani per togliersi dall'ultimo posto in classifica dopo le due sconfitte maturate nelle prime due giornate, per i bianconeri per non perdere il passo del Milan che ha fatto tre su tre in questo avvio di stagione. "Il nostro obiettivo è tornare in Champions, il 30 dicembre dovremo essere attaccati e poi giocarci le carte nella seconda fase del campionato. Scudetto? Secondo me è a quota 86/90 punti. Il Napoli e il Milan sono fra le favorite, e ci sono anche Inter, Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina: fra queste, noi compresi, usciranno le prime quattro. Per questo bisogna arrivare a dicembre nelle migliori condizioni" , le parole di ieri di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la squadra di Paolo Zanetti.

ll tecnico toscano della Juventus ha poi spiegato perché non ha parlato nel post partita contro il Bologna: "Dopo la partita contro il Bologna non stavo tanto bene, è tutta la settimana che sono un po' malconcio, è stata la prima volta in vent'anni e il primo dispiaciuto ero io ma non c'è stato alcun problema, quando parla Landucci è come se parlassi io" . Massimiliano Allegri sa che ci saranno diverse insidie domani contro i toscani che già l'anno scorso castigarono i bianconeri: "Sono le insidie di tutte le partite. Domani a Empoli troveremo una squadra che cercherà di fare i primi punti del campionato. Noi dobbiamo dare continuità ai risultati che abbiamo fatto. Dovremo fare una partita solida e tecnica, non sottovalutando l'Empoli".

Come stanno le squadre

In porta ci sarà ancora Mattia Perin visto che Wojciech Szczesny, come annunciato da Allegri in conferenza stampa, tornerà dopo la sosta per le nazionali. In difesa agiranno Danilo-Bremer e Gatti con Weah e Cambiaso sugli esterni. In mezzo al campo agiranno Miretti, Locatelli e Rabiot con il tandem d'attacco che sarà formato da Chiesa-Vlahovic. In panchina scalpitano Milik e Kean ma anche Pogba che come detto dal tecnico bianconero andrà centellinato nel suo utilizzo.Tra le fila dei toscani tre le defezioni: Daniel Maldini, Caprile e Ekong. Zanetti si affiderà al collaudato 4-3-3 con Perisan in porta Ebuehi e Cacace esterno destro e sinistro, con Ismajli, Luperto centrali. A metà campo Grassi, Marin e Bastoni, Tridente formato da Cambiaghi, Caputo, Baldanzi.

Dove vedere Empoli-Juventus e le probabili formazioni

Empoli-Juventus sarà il posticipo domenicale delle ore 20.45 e si disputerà allo stadio Castellani. La sfida sarà visibile su DAZN, Sky Sport Summer 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213, Sky Sport 251 e in streaming: DAZN, Sky Go, NOW

EMPOLI (4-3-3): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin, S. Bastoni; Cambiaghi, Caputo, Baldanzi. Allenatore Paolo Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri

Arbitro: