Esonerato il D'Aversa fuori di testa

Esonerato. In attesa della sentenza del giudice sportivo, il Lecce ha già fatto giustizia in casa sua, liquidando il tecnico Roberto D’Aversa, reo (oltre che di aver portato i salentini sull’orlo della retrocessione) di aver dato una testata al veronese Henry alla fine del match di domenica. Una scena da torneo dei bar, purtroppo proposta ai massimi livelli, ripresa e trasmessa da tutti i telegiornali d’Italia a testimonianza di un calcio ormai senza freni inibitori. Il Lecce ne è uscito in modo esemplare, scusandosi immediatamente con il Verona e mettendo alla porta D’Aversa, ma purtroppo non ha cancellato l’ultimo episodio di uno sport sempre sull’orlo di una crisi di nervi. Vero, non è la prima volta che accade, ma i precedenti sono poi rimasti come pietre miliari dell’antologia del peggior calcio: da Delio Rossi che schiaffeggia il suo giocatore Ljajic, dopo essere stato insultato per una sostituzione, a Silvio Baldini che prende a calci nel fondoschiena il collega Di Carlo, per non tornare a quel derby torinese di cinquant’anni fa in cui Gustavo Giagnoni tirò un cazzotto a Causio che l’aveva provocato.

E se persino un gentleman come Beppe Bergomi, pochi giorni fa, ha spintonato un dirigente avversario in una partita della squadra giovanile che allena, significa che è il momento di darsi una calmata.

Il punto, infatti, è proprio questo: pugni e testate tra giocatori ne sono volati tanti e sempre ne voleranno, ma si tende ad attribuirli alla trance agonistica. Stupisce invece quando lo scatto d’ira parte da un allenatore che, a parte essere più maturo – almeno anagraficamente – dei giocatori, dovrebbe anche essere un po’ più lucido e riposato. Ma ormai ci siamo abituati a vedere sulle panchine (o meglio: sempre in piedi a bordo campo) una vera manica di assatanati che arrivano al 90’ più stressati di tutti. Forse è l’ora di fermarli.