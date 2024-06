Germania-Scozia 4-0: poker di Fullkrug. Scozzesi in dieci | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

La lunga attesa è ormai finita. Euro 2024 prende finalmente il via questa sera alle ore 21 con il match tra la Germania padrona di casa e la Scozia, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. L'edizione in terra tedesca sarà la 17esima della storia. L'Italia è campione in carica, la Germania (insieme alla Spagna) è a quota tre vittorie.

Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro alle 21 su Rai 1 e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming invece sarà visibile su Now, RaiPlay e Sky Go. Telecronaca Rai affidata a Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni, quella Sky a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

La diretta

68' - Gol Germania. Appena entrato, Fullkrug sfonda la rete con un bolide da distanza ravvicinata su assist "no look" di Gundogan

67' - Altri cambi per Clarke: fuori McGinn, dentro McLean. Entra Gilmour al posto di McGregor

66' - Occasione Germania. Sugli sviluppi di un corner battuto da Kroos, Mittelstadt si coordina per la battuta di sinistro da fuori area. Pallone alto

63' - Nagelsmann pensa a gestire le forze. Escono Wirtz e Havert, entrano Sané e Fullkrug

62' - Altro giallo per la Germania: ammonito Tah per fallo su Christie

58' - Quando attaccano i tedeschi sono sempre pericolosi. Cross da sinistra di Mittelstadt verso Wirtz, che sotto porta calcia in controbalzo: il pallone sfiora la traversa e termina sul fondo

55' - I tedeschi controllano il match e sembrano già gestire le forze in vista dei prossimi impegni

51' - Germania subito pericolosa. Ci prova dai 30 metri Rudiger, Gunn si distende in tuffo e manda in angolo

48' - Primo giallo per la Scozia. Ammonito Ralston per un fallo tattico su Wirtz

46' - Subito due cambi. Per la Germania esce l'ammonito Andrich, al suo posto Gross. Per la Scozia Hanley prende il posto di Adams

Fine primo tempo

Primo tempo senza storia tra Germania e Scozia. I padroni di casa mettono la gara in discesa grazie ai due ragazzi del 2003, Florian Wirtz e Jamal Musiala. La Scozia non c'è in campo e i tedeschi trovano il tris su rigore con Kai Havertz. Nell'azione espulso Porteous per un fallaccio su Gundogan

45+3' - Dopo tre minuti Turpin manda le squadre negli spogliatoi

45' - Gol Germania. Si incarica della battuta Havertz. L'attaccante dell'Arsenal spiazza Gunn e firma il 3-0

42' - Pallone messo in area da Kimmich alla ricerca di Gundogan, il cui colpo di testa viene intercettato sulla linea di porta da Gunn: sul prosieguo dell'azione, il numero 21 tedesco viene duramente colpito da Porteous. Dopo aver rivisto l'azione Turpin espelle lo scozzese e assegna il calcio di rigore

35' - In campo c'è solo la Germania, che controlla il match senza problemi. La Scozia fatica a creare occasioni pericolose

31' - Primo giallo del match, viene ammonito Andrich per un'entrata fallosa su McTominay

28' - Si incarica della battuta Havertz, si fa trovare pronto Gunn

25' - Traversone da sinistra di Mittelstadt a cercare Musiala, messo giù in area da Tierney: Turpin indica il dischetto. Poi dopo l'intervento del Var corregge la sua decisione: è punizione dal limite

19' - Gol Germania. Grande azione dei tedeschi. Havertz rinuncia al tiro da posizione defilata e decide di servire l'accorrente Musiala che, da posizione centrale, lascia partire un tiro imprendibile per Gunn

15' - Dominio tedesco nel primo quarto d'ora. La squadra di Nagelsmann sblocca il match e mette la partita in discesa. Salta subito il piano partita degli scozzesi, ora costretti a cercare il pareggio

10' - Gol Germania. Cross basso da destra di Kimmich per Wirtz che, dal limite dell'area di rigore, calcia di prima intenzione: il pallone sbatte sul palo dopo la deviazione di Gunn, entra in rete

5' - I tedeschi provano a prendere il pallino del gioco, la Scozia con atteggiamento prudente si difende con ordine

2' - Subito Germania in pressione. Wirtz, innescato da un lancio di Rudiger, si trova a tu per tu con Gunn ma viene fermato per fuorigioco

1' - Partiti

La cerimonia inaugurale è in ricordo di Franz Beckenbauer, morto a 78 anni lo scorso 7 gennaio. La vedova Heidi ha portato in campo il trofeo dell’Europeo insieme ai due capitani tedeschi vincitori del trofeo, Bernard Dietz (1980) e Jurgen Klinsmann (1996). Prima lo spazio musicale con il trio italiano Meduza, Ryan Tedder, cantante americano e frontman degli One Republic, e la tedesca Leony. Gli artisti hanno firmato la canzone "Fire", l’inno ufficiale degli Europei.

Il tabellino

GERMANIA (4-2-3-1) - Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittlestadt; Andrich (46' Gross), Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz (63' Sané); Havertz (63' Fullkrug). Ct: Julian Nagelsmann

SCOZIA (5-4-1) - Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, McGregor, Christie, McGinn; Adams (46' Hanley). Ct: Steve Clarke

Marcatori: Wirtz (G) 10', Musiala (G) 19', Havertz (G) (rigore) 45+1', Fullkrug (G) 68'

Ammoniti: Andrich (G), Ralston (S), Tah (G)

Espulsi: Porteous (S) 45'

Arbitro: Clement Turpin (Francia)

Stadio: Allianz Arena (Monaco di Baviera)