Il Bologna vola anche in Europa League: ribalta il Celta Vigo con la doppietta di Bernardeschi

Il Bologna fa il colpo in trasferta e vince 2-1 contro il Celta Vigo in Europa League. Ennesimo grande prestazione della squadra di Italiano, che supera la formazione spagnola, grande protagonista nello scorso weekend della Liga, con la vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid. Sotto una pioggia battente sono i galiziani a passare in vantaggio al 17' grazie ad un gol di Bryan Zaragoza, che mettere in rete il servizio di Swedberg. La migliore occasione capita sui piedi di Santiago Castro, che trova pronto l'intervento di Radu. Nella ripresa i rossoblù ripartono all'attacco. Al 59' segna Pobega ma il Var annulla per fuorigioco di Federico Bernardeschi. Proprio l'ex Juve diventa l'uomo decisivo. Prima segna il pareggio su rigore al 66' poi al 75' conclude in rete un bell'assolo sulla destra. Con questa vittoria i rossoblù si portano a 11 punti in classifica e hanno un piede e mezzo nei play-off.

La partita

Parte bene il Bologna, che prende subito il comando del gioco, sfruttando la spinta a sinistra di Rowe. Al primo affondo è il Celta a trovare il vantaggio. Al 17' Swedberg sorprende Lykogiannis sulla sinistra e serve un pallone invitante per Zaragoza, che deposita in rete di piatto. La squadra di Italiano va vicina al pari al 27'. L'errore di Starfelt manda in porta Rowe, che a tu per tu con Radu calcia fuori. La squadra di Italiano resta in pressione alla ricerca del pareggio. Restano chiusi all'indietro i galiziani, a difesa del risultato. Al 43' Bernardeschi trova uno spiraglio in area per Castro, che tira a rete, ma trova Radu sulle sue tracce a chiudergli lo specchio della porta. I rossoblù chiudono la prima frazione in avanti senza trovare il gol.

Nella ripresa il Bologna prova ad accelerare ma non è semplice trocare un varco nella difesa del Celta. Al 59' annullato un gol al Bologna. Fa tutto Bernardeschi, che scappa via sulla destra e mette in mezzo per l'inserimento centrale di Pobega che mette in rete. L'ex Juve era partito da una leggera posizione di fuorigioco. Doccia gelata per i rossoblù, che restano in avanti. Al 62' Javi Rodriguez travolge Pobega, l'arbitro assegna rigore. Dopo un lungo check per verificare il fuorigioco, la decisione viene confermata. Si incarica della battuta Bernardeschi, che spiazza Radu. Sulle ali dell'entusiasmo il Bologna trova il vantaggio: Cambiaghi approfitta di un passaggio fuori misura di Iago Aspas e serve Bernardeschi che va in porta e mette in rete.

Il tabellino

CELTA VIGO (3-4-3) - Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Fran Beltran (79' Roman), Ilaix Moriba, Mingueza (66' Rueda); Bryan Zaragoza (47' Alvarez), Borja Iglesias (67' Jutgla), Swedberg (67' Iago Aspas). Allenatore: Claudio Giraldez

BOLOGNA (4-2-3-1) - Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro (88' Odgaard), Pobega (88' Ferguson); Bernardeschi (80' Orsolini), Fabbian, Rowe (67' Rowe); Castro (80' Dallinga). Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: Zaragoza (C) 17', Bernardeschi (B) 66' (rigore) e 75'

Ammoniti: Holm (B), Radu (B), Rueda (C), Moriba (C)

Arbitro: Radu Petrescu (Romania)