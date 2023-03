Europa League, la Juventus supera (di misura) il Friburgo: basta un gol di Di Maria

La Juventus vince contro il Friburgo (1-0), nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Senza Pogba non convocato per motivi disciplinari, la squadra di Allegri trova il guizzo giusto nella ripresa grazie ad Angel Di Maria, ancora decisivo dopo la tripletta di Nantes. I tedeschi si confermano una squadra ben organizzata, che prova a uscire sempre col palleggio, ma un po' troppo leggerina per uscire indenne dalla bolgia dell'Allianz Stadium.

Nel primo tempo i bianconeri fanno la partita e attaccano con grande impeto la difesa tedesca senza però trovare la chiave giusta. Nella ripresa è Di Maria a rompere l'equilibrio, confermandosi l'uomo in più di quest'ultimo periodo. Il campione argentino trova il tempo giusto di testa su un cross perfetto di Kostic e porta in vantaggio la Juve. Trovato il gol la Juve cominicia a tirare il fiato e il Friburgo alza il baricentro e troverebbe anche il pari con Holer ma la rete viene annullata dopo l'intervento del Var per fallo di mano di Ginter.

Negli ultimi minuti a causa delle imperfette condizioni di Chiesa e Di Maria, la Juve tira i remi in barca e porta a casa l'1-0, con qualche rimpinato considerato quanto visto in campo. Al ritorno ci sarà da soffrire, ma con un Di Maria così, i bianconeri non hanno nulla da temere. Prossimo impegno domenica sera all'Allianz Stadium contro la Sampdoria poi si penserà alla trasferta di Friburgo, in programma giovedì 16 marzo, calcio d'inizio alle 18.45.

La partita

Allegri schiera il solito 3-5-1-1 con Danilo, Bremer e Alex Sandro davanti a Szczesny. Locatelli in regia, con Miretti e Rabiot ai lati in una mediana completata sulle corsie esterne da Cuadrado e Kostic. In avanti Di Maria alle spalle di Vlahovic.

Streich risponde con un anomalo 5-2-3, con Flekken tra i pali protetto da una difesa a cinque con Kubler, Ginter e Lienhart ai lati di Sildillia e Gunter. In mezzo al campo Eggestein e Hofler, mentre sugli esterni Sallai e Grifo. Holer unica punta.

Primo tempo

Partenza aggressiva dei bianconeri con Di Maria subito in grande spolvero. Al 13' padroni di casa vanno vicini al vantaggio. El Fideo serve in area Rabiot, che calcia trovando una deviazione di Flekken con la palla che danza sulla linea di porta e poi va fuori. I tedeschi provano a difendersi con ordine ma soffrono l'impeto della squadra di Allegri. Al 19' bella punizione di Cuadrado, risponde con i pugni il portiere avversario. Non ce la fa Alex Sandro, al suo posto Bonucci. Alla mezz'ora grande occasione per Bremer. Angolo di Di Maria direttamente verso la porta, con Flekken che va a vuoto e il brasiliano che interviene senza trovare la porta. Al 45' ultima occasione del primo tempo. Cuadrado scarica un gran sinistro dalla distanza, respinge come può Flekken. Vlahovic tenta il tapin, ma di testa non trova la porta. Il primo tempo finisce senza reti dopo un monologo bianconero.

Secondo tempo

La Juve ritrova subito il filo del discorso. Al 48' Di Maria pesca in area Vlahovic, che di testa non riesce a trovare la porta. Dopo cinque minuti i bianconeri trovano il vantaggio. Cross con i giri perfetti di Kostic, irrompe di testa Di Maria e trafigge Flekken. Alla prima occasione il Friburgo trova il pareggio con Holer ma il Var ferma tutto e annulla per un fallo di mano evidente di Ginter. Il Friburgo prova ad alzare il baricentro, la Juve respira. Intanto Chiesa accusa un problema al ginocchio destro ma stringe i denti per non lasciare la squadra in dieci uomini.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-1-1) - Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (22' Bonucci); Cuadrado, Miretti (46' Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (78' Kean); Di Maria; Vlahovic (67' Chiesa). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Paredes, Soulé, Barrenechea, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

FRIBURGO (5-2-3) - Flekken; Sildillia, Kubler, Ginter, Lienhart (68' Gulde), Gunter; Eggestein (61' Keitel), Hofler; Sallai (60' Doan), Holer, Grifo. A disposizione: Atubolu, Uphoff, K.Schmidt, Rohl, J.Schmid, Wagner, Weisshaupt, Petersen, Gregoritsch. Allenatore: Christian Streich

Marcatori: Di Maria (J) 53'

Ammoniti: Ginter (F), Holer (F), Bremer (J), Bonucci (J)

Arbitro: Anastasios Sidiropoulos (Grecia)