Europa League, l'Atalanta chiude con una vittoria: poker nerazzurro al Rakow

L'Atalanta vince in trasferta 3-0 sul campo del Rakow, nella sfida del Gruppo D valida per l'ultima giornata di Europa League. Tutto facile per la squadra di Gasperini, imbottita di giovani. Già certa del primo posto e nonostante le tante assenze, la Dea chiude il girone con una bella vittoria nella trasferta polacca. I nerazzurri ipotecano la gara già nel primo tempo con i gol Luis Muriel e del giovane Giovanni Bonfanti. Nella ripresa ancora l'attaccante colombiano conferma l'ottimo momento, trovando la doppietta personale (quarto gol in cinque presenze in coppa). Chiude i conti nel finale Charles De Ketelaere.

Nell'altra partita del girone, lo Sporting Lisbona ha superato 3-0 lo Sturm Graz, con gli austriaci che retrocedono in Conference League, in virtù del vantaggio negli scontri diretti. Lunedì 18 dicembre si terrà a Nyon anche il sorteggio dell'Europa League. L'Atalanta avendo vinto il proprio girone è già agli ottavi e guarderà con tranquillità i playoff in programma il 15 e il 22 febbraio.

La partita

Gasperini ha deciso di risparmiare la trasferta in terra polacca a gran parte dei titolari, in vista della prossima partita di campionato con la Salernitana. Titolari in difesa i due 2003 Bonfanti e Del Lungo. L'Atalanta può ovviamente giocare senza pressioni, essendo già qualificata e certa del primo posto. Dall'altra parte, invece, il Rakow ha bisogno di un risultato positivo per sperare nell'accesso alla Conference League, con l'orecchio al risultato dello Sturm Graz.

Primo tempo

I nerazzurri passano in vantaggio al 13'. Miranchuk porta via il pallone a Kochergin e lancia Muriel, che salta secco Racovitan e non lascia scampo a Kovacevic. Il raddoppio arriva al 26' con il giovane Bonfanti. Azione da corner, la difesa del Rakow pasticcia in area piccola: il tiro di Del Lungo viene salvato sulla linea, quello di Bonfanti no. I polacchi reagiscono. Plavsic mette il cross da sinistra verso Zwolinski che da due passi manca incredibilmente il contatto con la palla. Alla mezz'ora altra grande occasione per la Dea. Lancio di Pasalic per Muriel, che tenta un altro gol di tacco ma questa volta manda il pallone sul palo. I padroni di casa ci provano con Berggren: il tiro dalla distanza finisce alto sopra la traversa.

Secondo tempo

Muriel s'invola tutto solo davanti a Kovacevic, dopo aver saltato agevolmente Tudor, ma sbaglia la conclusione, mandando il pallone a lato alla destra del portiere. Complice la sconfitta dello Sturm Graz, il Rakow tenta il tutto per tutto. Zwolinski si divora un altro gol a due passi dalla porta: cross da sinistra di Cebula, l'attaccante stacca alle spalle di Del Lungo ma manda il pallone sopra la traversa. I polacchi insistono. Al 71' sugli sviluppi di un corner, Kovacevic manda il pallone sul palo con un bel colpo di testa da centro area: l'azione prosegue con Crnac che costringe Carnesecchi alla respinta da terra. Passano due minuti e la Dea chiude la partita. Gran ripartenza da destra di Holm: cross da destra, Jean Carlos sbaglia l'intervento e calcia addosso a Muriel che trova così la doppietta personale. I pieno recupero arriva il poker con De Ketelaere. La conclusione del numero 17 passa sotto le gambe di un difensore del Rakow e termina poi la sua corsa in fondo al sacco.

Il tabellino

RAKOW (3-4-3) - V. Kovacevic; Racoviţan, A. Kovacevic, Jean Carlos (78' Jean Carlos); Tudor, Kochergin (62' Cebula), Berggren, Plavsic; Yeboah (62' Crnac), Zwolinski (81' Piasecki), Nowak (81' Kittel). Allenatore: Dawid Szwarga

ATALANTA (3-4-1-2) - Carnesecchi (84' Rossi); Hateboer, Bonfanti, Del Lungo; Holm (84' Palestra), Adopo (90+2' Mendicino), Pasalic, Zortea; Miranchuk (89' De Nipoti); De Ketelaere, Muriel (90' Cissé). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Muriel (A) 13' e 72', Bonfanti (A) 26', De Ketelaere (A) 90+2'

Ammoniti: Holm (A), Tudor (R), Bonfanti (A)

Arbitro: Enea Jorgji (Albania)