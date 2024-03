Europa League, Sporting Lisbona-Atalanta | LA DIRETTA: 1-1 al riposo

La cronaca della partita

Primo tempo

Il primo affondo della sfida è dello Sporting con Edwards che al 7' penetra a destra e la mette pericolosamente in mezzo: Djimsiti a ridosso della linea dell'area di rigore libera sventando la minaccia. Al 13' risponde l'Atalanta con un tiro velleitario da fuori area su una respinta di testa di un difensore dello Sporting da calcio d'angolo: palla fuori alla destra di Israel. Al 14' Hien è il primo ammonito della partita per fallo su Trincao. Minuto 17' lo Sporting Lisbona passa in vantaggio: voragine della difesa nerazzurra, Paulinho si infila indisturbato, porta palla e all'interno dell'area di rigore di sinistro batte Musso con un tiro preciso e angolato.

La reazione dell'Atalanta è veemente con due pali colpiti tra il 24' e il 25': il primo con Holm che entra in area di rigore, gvincendo un rimpallo, piatto destro e palo a Israel battuto. Passa un minuto e Scamacca controlla e si gira: ancora legno sempre alla destra di Israel che al 27' è bravissimo ad uscire sui piedi di Lookman su imbucata di Ederson. Minuto 29' Ruggeri fa la torre per Miranchuk che viene anticipato di un soffio da un difensore dello Sporting. Sugli sviluppi del calcio d'angolo la sfera arriva a de Roon che da fuori area fa partire un missile centrale: Israel si rifugia in angolo.

L'Atalanta la pareggia al 39' con Scamacca su gentile regalo di Quaresma che effettua un passaggio mortifero per vie centrali, recupera la Dea che non va subito al tiro con Israel fuori dai pali, con Scamacca che aspetta il momento giusto per contollare per portarsela sul sinistro battendo chirurgicamente il portiere dello Sporting. Al 42' altra grandissima parata di Israel sul tentativo di Miranchuk: è assedio Atalanta.



Il tabellino



Sporting Lisbona: Israel; E.Quaresma, Coates, Diomande; Catamo, Koindredi, Morita, Matheus Reis; Edwards, Paulinho, Trincão. Allenatore: Rúben Amorim

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Al.Miranchuk, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: 17' Paulinho (S), 39' Scamacca (A)

Ammoniti: Hien (A), Edwards (S), Ederson (A)

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)