Fabregas fa allargare il campo da calcio del Como: cosa c'è dietro questa scelta

Il Como vola, letteralmente, in campionato impressionando sia come mole di gioco ma anche per i risultati ottenuti ma il suo allenatore Cesc Fabregas, un perfezionista, è alla ricerca di accorgimenti che possano far rendere al meglio la sua squadra. E così, alla società, ha fatto una richiesta abbastanza singolare che riguarda l'allargamento del terreno di gioco del "Sinigaglia".

A cosa serve un campo più largo

Come spiega La Provincia di Como che ha intervistato il mister ai margini della conferenza stampa della gara interna contro il Bologna, il tecnico spagnolo ha richiesto l'allargamento di un metro su entrambe le fasce laterali. " Sì, è stata una mia richiesta. Perché avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all’apporto degli esterni. Il nostro campo è notoriamente molto piccolo, quindi ho chiesto di poter fare questa modifica. Anzi, l’anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più".

La spiegazione tecnico-tattica

Insomma, nessun "segreto" particolare ma vista la bravura tecnica dei propri calciatori, qualche metro in più in larghezza potrà consentire maggiori scorribande sulle fasce e una gestione di gioco più ottimale secondo la sua visione. Se sarà una scelta azzeccata lo dirà soltanto il tempo. In generale, però, è risaputo che i terreni da gioco più grandi agevolano sia il possesso palla che anche l'ampiezza rispetto a quelli più piccoli. Un esempio classico è il Camp Nou di Barcellona che, sia in larghezza che in lunghezza, sfrutta praticamente quasi il massimo consentito per i campi da calcio.

La risposta della Lega Serie A

La richiesta di Fabregas è già stata inoltrata, nelle scorse settimane, alla Lega di Serie A che dopo aver visionato il campo da gioco ha dato il suo parere favorevole. In Italia, come da regolamento, la lunghezza massima di un terreno di gioco non può superare i 105 metri mentre per la larghezza i limiti sono di 68 metri.

Se il "Sinigaglia" ha già la massima lunghezza, in larghezza era di 65 metri: con queste modifiche il "nuovo" terreno presenta 66 metri. Resta, dunque, un margine di due metri da poter essere sfruttata nella stagione 2026-2027.