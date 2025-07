Il figlio fa la chemio, Julio Sergio si rade la testa con lui: il gesto d'amore dell'ex portiere della Roma

Non perde mai il sorriso anche nei momenti più bui Julio Sergio, che da anni accompagna il figlio nella durissima lotta contro un tumore: anche nell'ultima circostanza, l'ex portiere giallorosso ha mostrato tutta la forza e la positività necessarie per sostenere Enzo in una fase molto delicata del suo percorso di guarigione, alla vigilia di un nuovo ciclo di chemioterapia, con la speranza che possano esserci finalmente dei risvolti positivi per la salute del suo ragazzo.

La terribile notizia arrivò nel 2020, quando al piccolo Enzo, che attualmente ha 15 anni, fu diagnosticato un tumore cerebrale. Nonostante la dura realtà, Julio Sergio non si è mai abbattuto, anzi ha lottato senza perdersi d'animo e non far mai mancare il suo supporto e soprattutto il sorriso al figlio. Ed è un esempio ulteriore di questa positività e devozione il filmato condiviso coi suoi follower nel quale un barbiere rade contemporaneamente i capelli a entrambi: l'ex calciatore ha voluto compiere questo gesto per rendere meno traumatico al figlio il momento del taglio che precede un altro duro ciclo di chemioterapia.

Enzo perderà i capelli, ma il papà sarà rasato come lui, un atto carico non solo di infinito amore ma anche di grande speranza, quella di lasciarsi finalmente alle spalle il terribile male contro cui lotta da anni. Il filmato, col sottofondo di "Viva la Vida" di Felipe Duram, ha fatto il giro del web e dei principali social network ricevendo apprezzamenti e messaggi di incoraggiamento da tutto il mondo.

Julio Sergio condivide questi momenti per dare speranza anche ad altri che possono trovarsi in situazioni del genere, ed è circondato dal grande amore dei suoi tifosi brasiliani e italiani. Enzo, che nel suo Paese è diventato il simbolo nonché il testimonial di una campagna di sensibilizzazione contro i tumori, è stato operato con successo due anni fa, ma la sua lotta non è ancora finita. Nel mondo del calcio ha raccolto il sostegno di tanti grandi sportivi, come Francesco Totti, Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo e Neymar, e proprio il calciatore brasiliano lo ha ospitato al Santos qualche giorno fa.

"Impossibile non amarvi"

La Roma non gli fa mancare mai il proprio sostegno, così come i suoi ex tifosi, che gli hanno dedicato degli striscioni e dei cori:, rispose Julio Sergio condividendo le immagini di quei messaggi di incoraggiamento sui suoi profili social.