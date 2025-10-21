Il figlio muore a soli 21 anni, tragedia per l'ex capitano della nazionale inglese

Una tragedia immane si abbatte sull'ex capitano della nazionale inglese Stuart Pearce: il figlio Harley, infatti, è deceduto all'età di soli 21 anni a causa di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la lungo la A417 Old Birdlip Hill, nella zona di Witcombe.

Il ragazzo, che aveva deciso di non seguire le orme del padre, 78 presenze e 5 reti con la maglia dell'Inghilterra, si era tenuto ben lontano dal mondo del calcio per dedicarsi anima e corpo all'azienda agricola di sua proprietà, la Harley Pearce Agricultural Services. E proprio mentre si trovava al volante di uno dei suoi trattori ha trovato la morte, perdendo improvvisamente il controllo del pesante mezzo mentre si trovava su un tratto di strada asfaltata a Witcombe, nelle vicinanze di Gloucester: le indagini da parte degli inquirenti, tuttora in corso, dovranno chiarire la dinamica del sinistro, e risalire alla causa della tragedia, anche se secondo alcune indiscrezioni potrebbe essersi trattato delle conseguenze dello scoppio di uno pneumatico.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati lo scorso giovedì 16 ottobre intorno alle 14.30, anche se la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore. Dopo lo schianto, sul luogo dell'incidente si sono precipitati i soccorritori, ma al loro arrivo ormai per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Harley, figlio di Stuart Pearce e della moglie Liz, con cui il capitano della nazionale inglese si separò nel 2013, è morto sul colpo.

Una tragedia immane per l'ex bandiera del Nottingham Forest, che perde il minore dei suoi due figli: la maggiore è Chelsea, celebre cavallerizza che ha gareggiato per la Gran Bretagna in tre campionati europei. Il 21enne è stato ricordato con una nota diffusa dai suoi familiari nelle scorse ore. "Siamo devastati per la perdita del nostro amato figlio e fratello Harley" , inizia il commosso comunicato. "Era un ragazzo d’oro, con un sorriso contagioso, capace di lasciare un segno indelebile in chiunque lo abbia conosciuto. Con una forza silenziosa e discreta e una profonda gentilezza, siamo orgogliosi del giovane uomo che è diventato, dimostrando una meravigliosa etica del lavoro e spirito imprenditoriale nel settore agricolo" , si legge ancora in conclusione, "sarà per sempre la nostra stella splendente".

Sul luogo dell'incidente anche la fidanzata Holly ha voluto lasciare un messaggio per ricordarlo: "Al mio tesoro, l'uomo che amerò per sempre: sono così orgogliosa di te e di ciò che siamo diventati. Sai che hai il mio cuore, e so che ho il tuo. Ti amerò per sempre. Per sempre tra le tue braccia, per sempre nel nostro cuore. Ti amo! Con affetto, tua Holly".

Gli inquirenti hanno lanciato un appello a chiunque abbia informazioni sulla dinamica dell'incidente o, ancora meglio, qualche immagine registrata da una, a contattare le locali forze dell'ordine.