Finale di Champions: tutto ciò che c'è da sapere sui biglietti

L'Inter di Simone Inzaghi è approdata meritatamente alla finale di Champions League che si disputerà il 10 giugno a Istanbul, allo stadio Ataturk. La finale sarà tra 24 giorni ma è già corsa al biglietto per i tanti tifosi nerazzurri che non vogliono perdersi questo evento a distanza di 13 anni dall'ultima finale di Champions (poi vinta a Madrid in finale contro il Bayern Monaco). L'Uefa ha già assegnato 47.000 dei 72.000 posti (ovvero la capienza totale dell'impianto) e i rimanenti saranno divisi equamente tra le due finaliste con l'Inter che presto fornirà le modalità d'acquisto dei tagliandi. Ora resterà soltanto da capire chi sarà la sfidante della squadra di Simone Inzaghi tra gli inglesi del Manchester City e gli spagnoli del Real Madrid.

Modalità di vendita e costi

C'era tempo fino al 28 aprile per prenotare il biglietto, che verrà assegnato non secondo l'ordine di richiesta ma con un'estrazione. La vendita dei rimanenti posti sarà affidata ai due club finalisti. I costi non dovrebbero essere troppo diversi da quelli scelti dalla Uefa, che ha diviso i ticket in 4 categorie:

Categoria 1 - 680€

Categoria 2 - 490€

Categoria 3 - 180€

Categoria 4 - 70€

I prezzi aerei

Ovviamente i prezzi dei biglietti per Istanbul tra l'8 e l'11 giugno stanno schizzando alle stelle. Chi non si è fatto trovare impreparato ovviamente sono state le compagnie di volo che hanno fatto lievitare in maniera incredibile i prezzi dei voli diretti a Istanbul per quella data. Per una tratta diretta, senza scali, si arriva addirittura alla cifra di 1.000 euro. L'alternativa sarebbe appunto lo scalo, che comporterebbe tuttavia un viaggio di almeno 10-12 ore. Oppure c'è l'ipotesi economica: partire direttamente con la propria auto e arrivare a Istanbul impiegando praticamente un giorno intero. I nerazzurri saranno la squadra in trasferta per via dell'esito dell'ultimo sorteggio effettuato a Nyon effettuato prima dei quarti di finale. L'Ataturk ha una capienza di circa 72mila spettatori, ma ovviamente non tutti i posti finiranno alle due squadre che si contenderanno la vittoria.

Curiosità sullo stadio della finale

Lo stadio olimpico Ataturk è stato inaugurato nel dicembre del 2002, è lo stadio di casa del Karagümrük, che milita in Super Lig, ed è stato anche teatro dei match casalinghi di Galatasaray (2003-2004) e Besiktas (2013-2016). L'impianto, che si trova nel distretto di Basaksehir, può ospitare 72000 spettatori e si trova a circa 25 chilometri dal centro di Istanbul. Non è la prima volta che l'Ataturk ospita la finale della Champions League: nella stagione 2004/05 nello stadio turco si è giocata Milan-Liverpool, terminata con la vittoria degli inglesi dopo i calci di rigore. Assurda rimonta dei Reds nei confronti dei rossoneri che erano in vantaggio di tre reti a zero ma che nel giro di sei minuti si fecero rimontare fino al 3-3.