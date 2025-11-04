La Fiorentina esonera Pioli, Galloppa allenatore ad interim

Dopo oltre 24 ore in cui le parti non hanno trovato un accordo, questa mattina è arrivata l'ufficialità: Stefano Pioli è stato esonerato e non è più l'allenatore della Fiorentina. Nella giornata di lunedì si era cercato, inizialmente, una risoluzione consensuale con la società viola che auspicava nelle dimissioni del tecnico che, però, non sono arrivate. In attesa di un nuovo allenatore, la guida della società è stata affidata a Daniele Galloppa che allena la Primavera.

La nota della Fiorentina

L'ufficialità è arrivata con un comunicato sul sito web della Fiorentina. " L'Acf Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".

Come accennato, lunedì 3 novembre la società e Pioli si sono seduti a tavolino per confronti e le discussioni sulla formula delle separazione visto che l'ormai ex allenatore avrebbe avuto ancora tre anni di contratto a tre milioni di euro. Il 60enne nato a Parma paga un inizio disastroso della Fiorentina che ha accumulato soltanto 4 punti in 10 gare: non è arrivata nessuna vittoria ma soltanto quattro pareggi e sei sconfitte. A questo punto appare molto probabile che la prossima sfida di Conference League contro i tedeschi del Mainz, giovedì 6 novembre in Germania, sia guidata dall'allenatore ad-interim Galloppa.

Il totonomi per il dopo Pioli

Che Pioli sarebbe stato allontanato dopo la sconfitta contro il Lecce era già chiaro da 24 ore tant'é che dalla giornata di ieri la Fiorentina è a lavoro per il suo sostituto: tra i nomi che sono circolati nelle ultime ore quello di Paolo Vanoli, accostato anche al Genoa, ma resta in piedi anche l'ipotesi legata a Roberto D'Aversa, 50 anni, reduce dalla retrocessione con l'Empoli e che ha già lavorato con l'attuale vice di Pioli, Andrea Tarozzi, e con alcuni giocatori della rosa fra i quali Pongracic e Piccoli a Lecce. Più suggestioni che reali possibilità anche quelle che portano ad Alessandro Nesta e Roberto Mancini.

Il coro dei tifosi dell'Inter

Nella recente trasferta dei viola sul campo dell'Inter, in campionato, con la vittoria dei nerazzurri per 3-0, i tifosi di casa hanno intonato un coro tanto caro ai "cugini" del Milan che risale all'anno dell'ultimo

scudetto dei rossoneri, il 2022, il famoso "Pioli si on fire" con il tecnico che poi si è tatuato il tricolore sul braccio. Altri tempi, altre soddisfazioni: adesso per il tecnico 60enne una, inattesa, pausa di riflessione.