Il Frosinone allunga in vetta. Genoa secondo, Coda match winner

La prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B si apre con la vittoria del Frosinone che, battendo il Modena allo "Stirpe", si porta a quota 42 punti allungando a 6 lunghezze il distacco dalle inseguitrici, Reggina e Genoa. Si porta sotto il Bari, mentre, nella parte bassa della classifica, la Spal di De Rossi, corsara al "Granillo", abbandona le zone pericolose. Così come il Cittadella vittorioso a Pisa.

Ma andiamo nel dettaglio partendo dalla vittoria roboante del Bari che si riscatta ampiamente dalla sconfitta subita a Marassi con il Genoa, asfaltando per 4 a 0 il Parma, grazie ad una tripletta messa a segno da Cheddira (2 gol dei quali su penalty) e ad una rete di Salcedo. Sconfitta, invece, fra le mura amiche, per la Reggina ad opera della Spal, che si riscatta dalla sconfitta interna subita dal Pisa. Il risultato della gara lo risolve un'autorete di Gagliolo al 65'. Malgrado questo gli amaranto calabresi mantengono la seconda posizione in graduatoria, anche se in coabitazione con il Genoa, mentre i ferraresi si portano fuori dalla zona retrocessione.

Vittoria importante del Cagliari di Claudio Ranieri che sconfigge il Como per 2 a 0 con le reti di Pavoletti al 16' e di Paulo al 49' portandosi in zona playoff, mentre il Frosinone di mister Grosso si consolida in prima posizione a +6 dalle seconde, Genoa e Reggina, battendo per 2 a 1 il Modena. Ciociari che sbloccano il risultato nella ripresa, al 64' con Roberto Insigne, raddoppiando poi al 68' con Raso, mentre i canarini modenesi accorciano le distanze all'88' con una rete del neo acquisto Strizzolo.

Colpaccio esterno del Cittadella che vince a Pisa 2 a 1, infrangendo la lunga imbattibilità dei toscani (14 risultati utili consecutivi). Sblocca subito il risultato Mastrantonio al 4', raddoppia Crociata al 43', mentre il Pisa accorcia le distanze al 60' con Morutan. Vittoria importante del Sudtirol con il Brescia (1 a 0 il risultato). La rete che decide il match la mette a segno Rover al 30'. Vincono anche i rossoverdi umbri della Ternana che battono l'Ascoli 1 a 0: ci pensa Palumbo al 27' a sbloccare il risultato. Sudtirolesi e umbri si portano al 5° posto in classifica, mentre finisce in parità l'incontro fra Cosenza e Benevento. Si portano in vantaggio i sanniti con Ciano al 31' su rigore, ma i silani acciuffano il pari all'89'con Vaisanen.

Partita ricca di reti ed emozioni al "Curi" di Perugia fra i grifoni umbri ed i rosanero palermitani. Finisce 3 a 3. Sbloccano il risultato gli umbri al 2' con Di Serio, raddoppiando poi con Casasola al 7 ' su rigore. Al 23' i rosanero accorciano le distanze con Marconi, ma il Perugia triplica il vantaggio al 36' con Olivieri. Valente al 48' accorcia di nuovo le distanze e Brunori all'89' trova il gol del pareggio per i siciliani.

Successo importante del Genoa, nel posticipo di lunedi, che batte il Venezia per 1 a 0 grazie ad una rete all'85' sottomisura del bomber Massimo Coda, autentico match winner. La "cura Gilardino" sta dando i suoi frutti ed ora i liguri sono secondi a pari merito con la Reggina.



Un breve accenno al calciomercato ancora in corso: alcune squadre hanno ingaggiato nuovi rinforzi, altre dovranno completare il mercato entro la scadenza, ma come sempre sarà solo il campo ad esprimere i verdetti definitivi. Una nota finale: Coda, che sembrava dover lasciare il Genoa, ha risolto un match importante a favore dei grifoni liguri. A questo punto i rossoblu non lo lasceranno certo andare via.

Risultati 20^ giornata

Bari-Parma 4-0

Cagliari-Como 2-0

Perugia-Palermo 3-3

Pisa-Cittadella 1-2

Reggina-Spal 0-1

Frosinone-Modena 2-1

SudTirol-Brescia: 1-0

Cosenza-Benevento: 1-1

Ternana-Ascoli: 1-0

Genoa-Venezia:1-0





Classifica

Frosinone 42 punti

Reggina, Genoa 36

Bari 33

Pisa, Sudtirol, Ternana 29

Cagliari 28

Parma 27

Ascoli, Modena, Palermo, Brescia 25

Spal, Benevento 23

Como, Cittadella 22

Venezia, Perugia 20

Cosenza 18