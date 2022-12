Il Frosinone espugna Reggio Calabria e allunga in vetta

La sedicesima giornata del campionato cadetto, che si è disputata in turno infrasettimanale, è iniziata con l'anticipo fra Ternana e Cagliari che ha visto il ritorno al successo dei rossoverdi umbri, dopo due sconfitte consecutive, mentre lo scontro diretto fra Frosinone e Reggina ha visto prevalere in modo netto la compagine ciociara, che incrementa così il suo primato in testa alla classifica. Successo del Bari che vince in trasferta a Cittadella e del Genoa che batte il Sudtirol, mentre il Pisa batte l'Ascoli agganciando la zona playoff e confermandosi la squadra del momento. Tra Perugia e Spal finisce in parità.

Guardiamo nel dettaglio tutte le partite. La Ternana vince con il Cagliari 1 a 0 con un rigore di Faletti. Protagonista il portiere rossoverde Iannarilli che ha salvato il risultato, neutralizzando un rigore battuto da Pavoletti. Una Ternana in ripresa, dopo due sconfitte consecutive, che conquista il terzo posto in classifica. La cura Andreazzoli sta dando i suoi frutti, anche se mister Lucarelli non aveva affatto lavorato male.

Successo importante del Benevento che ha vinto in trasferta a Parma per 0-1 con una rete al 20' di Francesco Forte. Una vittoria prestigiosa per il team di Cannavaro. Grande protagonista, anche qui, l'estremo difensore giallorosso Paleari che neutralizza un rigore calciato da Vasquez. Il Frosinone ha stravinto per 3 a 0 con la Reggina. Le reti sono state segnate da Mulattieri al 34′, Roberto Insigne al 50′ e Szyminski al 68'. Una gara in cui è accaduto assai poco fino al gol che ha sbloccato il risultato: il reggino Camporese perde palla a centrocampo dando modo a Mulattieri di ripartire in volata e segnare a porta vuota saltando il portiere Colombi. Poi i ciociari dilagano nella ripresa. Vittoria, questa, che consolida i ciociari in testa alla classifica.

Successo del Bari che vince 3 a 0 in trasferta a Cittadella. Le reti dei pugliesi portano la firma di Scheidler al 13', Folorunsho al 32' e Maita al 68′. Il Genoa batte in casa per 2-0 il Sudtirol, con Puscas al 65′ e Aramu al 93′. Esordio fortunato per mister Alberto Gilardino, dopo l'esonero del tedesco Blessin, e squadra al terzo posto in classifica a 26 punti in compagnia del Bari.

Il Pisa continua la serie positiva battendo l’Ascoli per 2-0, reti di Torregrossa su rigore al 48′ del primo tempo e di Canestrelli all'87. Un Pisa che, con questa vittoria, aggancia la zona playoff e fa sognare i propri tifosi. Pareggio tra Cosenza e Brescia per 1-1: al gol di Larrivey al 71′ ha risposto Bianchi al 92′. Spettacolo tra Modena e Venezia, che pareggiano 2-2 e si dividono la posta in palio: doppio vantaggio modenese con i gol di Tremolada al 37′ e Bonfanti al 53′, ma al 60′ Crnigoj e al 90′ Johnsen rimontano per il Venezia. Tra Perugia e Spal finisce 0-0.

Nel posticipo serale delle 20.30 si è giocata la sfida tra Palermo e Como. Al “Renzo Barbera” finisce a reti bianche, con il Como che sale a quota 16, mentre il Palermo sale a quota 19 e si allontana dalla zona playout.

Risultati 16^ giornata

Palermo-Como 0-0

Pisa-Ascoli 2-0

Cittadella- Bari 0-3

Cosenza-Brescia 1-1

Genoa-Südtirol 2-0

Modena-Venezia 2-2

Perugia-Spal 0-0

Reggina-Frosinone 0-3

Parma-Benevento 0-1

Ternana-Cagliari 1-0



Classifica

Frosinone 35 punti

Reggina 29

Bari, Genoa 26

Ternana 25

Brescia 24

Parma 23

Pisa, Sudtirol 22

Modena, Ascoli 21

Cagliari, Palermo, Cittadella 19

Benevento 18

Cosenza 17

Spal, Venezia, Como 16

Peugia 13

Prossimo Turno

Cagliari-Perugia

Sudtirol-Ternana

Venezia-Cosenza

Ascoli-Genoa

Spal-Palermo

Benevento-Cittadella

Como-Reggina

Bari-Modena

Frosinone-Pisa

Brescia-Parma