Il Frosinone inciampa con il Cosenza, il Genoa si avvicina. Brescia in caduta libera, contestato Cellino

La trentesima giornata del torneo cadetto ha offerto spunti interessanti, riservando dei risultati a sorpresa, in primis quello del Frosinone capolista che viene sconfitto in casa da un Cosenza, da sempre nelle zone basse di classifica. Ne approfitta il Genoa, che accorcia le distanze dalla vetta e si porta a -6 lunghezze dai ciociari. Si conferma in ottima forma il Südtirol di Bisoli, che sconfigge la Spal. Il Pisa si riscatta dalla sconfitta di Modena battendo per 2-0 fra le mura amiche il Benevento. Sconfitta pesante per il Parma che perde al "Sinigaglia" con il Como per 2-0. Continua il momento positivo del Cagliari che espugna il "Granillo" battendo per 4 a 0 una Reggina sempre più in crisi di risultati. Il Bari, sconfitto a Terni, scivola al quarto posto. Nella parte bassa della classifica Spal e Brescia in caduta libera.



Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio le gare di questa giornata avvincente, partendo proprio da Frosinone-Cosenza (0-1). La gara sembrava ormai scivolare verso un finale a reti bianche quando, nel quinto minuto del recupero, il cosentino Brescianini con un gran tiro di sinistro a girare dal limite dell’area, gela il pubblico di fede gialloblu. Successo importante per i silani, mentre i ciociari vengono sconfitti in casa per la seconda volta nella stagione. Sono sempre primi anche se il Genoa si sta avvicinando (-6), grazie al successo esterno conquistato a Brescia. I rossoblu di Gilardino travolgono per 3-0 un Brescia sempre più derelitto. Sblocca il risultato Salcedo, segnando il gol del vantaggio: approfitta di una uscita non perfetta di Andrenacci, con la difesa del Brescia che resta ferma. Nella ripresa le rondinelle provano a reagire, ma il Genoa si difende con ordine ed al 70' arriva il raddoppio genoano con Gudmundsson che, solo davanti ad Andrenacci, mette dentro la rete del 2 a 0. Lo stesso Gudmundsson allo scadere segna la rete del 3 a 0. Genoa al settimo cielo, mentre il Brescia sprofonda sempre più, con i tifosi locali a contestare in tribuna il presidente Cellino, costretto a rifugiarsi negli spogliatoi.

Il Genoa vittorioso a Brescia (Tano Pecoraro Genoa FC)

Continua a macinare risultati positivi il Sudtirol,che sconfigge la Spal per 2 a 0. Al 25’ una botta dalla distanza di De Col trova la deviazione vincente di Zaro per il vantaggio di uno a zero, con l’arbitro Volpi che convalida il gol dopo aver consultato il Var. Reazione della Spal con un paio di calci piazzati, ma il Südtirol controlla bene la situazione, poi, verso la fine, al 70’, gli uomini di Bisoli vanno a un passo dal raddoppio con un palo colto da Rover. Il centrocampista che è ancora protagonista qualche minuto dopo, con il cross al bacio a servire Zaro, il quale, su colpo di testa, mette il sigillo alla vittoria firmando anche la doppietta personale della giornata .

Vittoria importante quella conquistata dal Perugia al "Tombolato". La squadra umbra sconfigge il Cittadella per 2-0. La compagine perugina sblocca il risultato nella ripresa, al 50’, con Di Carmine, bravo a freddare la difesa granata sfruttando il bel filtrante di Matos. Passano solo due minuti e ci pensa Casasola a mettere in rete di testa il gol del raddoppio sul corner di Lisi. Tre punti d’oro in ottica salvezza per la squadra di Mister Castori.

Il Pisa riscatta la sconfitta di Modena battendo il Benevento per 2-0. Un successo importante per la squadra di mister Luca D'Angelo, che consolida la quinta posizione in zona playoff con 45 punti, a pari merito con il Cagliari. Al 35' i nerazzurri sbloccano il risultato: Touré crossa e Moreo riesce a superare Leverbe mettendo in rete la palla dell'1-0. Al 78' della ripresa i padroni di casa raddoppiano: bella azione del subentrato Torregrossa, che serve in area Tramoni che va a siglare la rete del 2 a 0, mettendo in cassaforte una vittoria importante. Nel recupero si registra l'espulsione di Leverbe, ex di turno. Per il Benevento una giornata decisamente nera.

Sconfitta pesante per il Parma che esce battuto dal "Sinigaglia" (2-0) contro un Como in serie positiva. Lariani in vantaggio dopo 5’ con una rete messa a segno dall’ex Cerri. Al 10’ il Como sfiora il raddoppio con un tiro-cross di Vignali e i ritmi si alzano. Poco dopo si ripete il duello Vignali-Buffon, questa volta con un miracolo del portiere. Il Parma cerca di reagire anche se il primo tempo si chiude con i padroni di casa che si spingono in attacco. Poi al 53’ il Como raddoppia con una punizione di Arrigoni. Infine i ducali restano in dieci per l’espulsione di Circati, a causa di un fallo su Cutrone lanciato a rete.

Continua la crisi di risultati della Reggina, sconfitta pesantemente al "Granillo" dal Cagliari per 4-0 in una gara senza storia. La compagine guidata da Pippo Inzaghi colleziona la settima sconfitta nelle ultime otto partite, venendo superata in classifica proprio dalla squadra sarda, scivolando al settimo posto in classifica. Una partita che il Cagliari sblocca con la prima vera occasione che capita, al 11’ con Azzi per Lapadula il quale cerca il gol di tacco ma trova la respinta di Colombi, il pallone comunque resta lì ed è gol. La Reggina sfiora il pari prima con Canotto e poi con Fabbian, ma al 41’ un tocco con il braccio di Camporese convince l’arbitro Ayroldi ad andare al Var ed è rigore. Lapadula dal dischetto mette a segno la rete del raddoppio al 43' del primo tempo. Poi nella ripresa, al 61’, altro calcio di rigore a favore del Cagliari con Mancosu che segna il 3-0, mentre allo scadere Zappa, bravo a sfruttare un assist servitogli da Lapadula, realizza la rete del 4-0.

Chiude la giornata la gara del "Liberati" dove la Ternana sconfigge il Bari con un gol di Partipilo al 19'. La compagine umbra, da quando è tornata sotto la guida di Cristiano Lucarelli, dalla trasferta di Palermo a oggi, ha perso solo una delle ultime quattro gare. Per il Bari invece una sconfitta pesante che relega la squadra di mister Mignani al quarto posto, scavalcata in classifica dal Sudtirol.

Risultati 30^ giornata

Palermo - Modena 5-2

Ascoli-Venezia 0-1

Brescia - Genoa 0-3

Cittadella - Perugia 0-2

Como - Parma 2-0

Frosinone - Cosenza 0-1

Pisa - Benevento 2-0

Sudtirol - Spal 2-0

Reggina-Cagliari 0-4

Ternana - Bari 1-0



Classifica

Frosinone 62 punti

Genoa 56

Sudtirol 51

Bari 50

Pisa 45

Cagliari 45

Reggina 42*

Palermo 42

Parma 41

Como 39

Modena 38

Ascoli 36

Ternana 36

Cittadella 35

Perugia 33*

Venezia 33

Cosenza 32

Benevento 29

Spal 28

Brescia 28

*una gara da recuperare

Penalizzazioni: Genoa -1

Prossimo turno

Genoa - Reggina

Ascoli - Brescia

Cagliari - Sudtirol

Cosenza - Pisa

Modena - Cittadella

Parma - Palermo

Spal - Ternana

Venezia - Como

Bari - Benevento

Perugia - Frosinone