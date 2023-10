Garcia appeso al filo

La faccia di De Laurentiis dopo la sconfitta di domenica sera era più scura delle casacche che aveva fatto indossare alla squadra. Grigio forte tendente al nero per Halloween in arrivo: avanti e indietro nel ventre del Maradona per decidere se comunicare o tenersi tutto dentro. Sarebbe servito sfogare la delusione contro squadra o allenatore? O prendersela con sé stessi se dopo sette giornate di campionato la scelta estiva non si è rivelata la più felice? Perché ieri in casa dei campioni d'Italia s'è riproposto l'antico dilemma: andare avanti con Garcia o cambiare strada. Proprio mentre a Bari, altro feudo calcistico dei De Laurentiis, si tagliava netto: via Mignani.

De Laurentiis ha riflettuto e chi l'ha fatto insieme a lui, assicura che non è stato sul punto di salutare l'allenatore francese. Ma voleva capire, doveva capire: Garcia è l'allenatore ideale? Domanda legittima se la squadra inciampa tre volte in casa, sempre quando l'avversario sale di tono: Lazio, Real Madrid, Fiorentina. È palese che non sia sbocciato alcun feeling tra Garcia e lo spogliatoio: forse perché le sue parole in ritiro («il passato non conta, giocheremo in maniera differente») non sono mai state gradite dal gruppo? Non è scattata la scintilla, prova ne è il fatto che in tre settimane accadono tre episodi simili: prima Osimhen, poi Kvara e domenica Politano hanno contestato platealmente la panchina. Le accuse più o meno velate rivolte agli azzurri («non siamo aggressivi, ci manca cattiveria, facciamo pochi falli») è un'altra spia del malessere: alla squadra sono state tolte quelle certezze che avevano reso il gruppo solido, imbattibile. Una sola cosa con il vecchio allenatore.

E poi gli equivoci tattici: il Napoli non fa pressing, non gestisce più dell'avversario il possesso palla, la squadra è lunga come dimostra Osimhen che pare abbandonato a sé stesso. Ha una fase difensiva che fa acqua, a Raspadori non è stata trovata la giusta posizione, non s'è capito quale sia il ruolo di Lindstrom, Kvara è irriconoscibile. E poi le sostituzioni cervellotiche: si fa male un mediano (Anguissa) e va dentro un attaccante (Raspadori) consegnando di fatto il centrocampo all'avversario, fuori Osimhen e Politano che erano stati i migliori in campo.

Oggi nemmeno il presidente saprebbe dire come gioca il Napoli. L'impressione è che voglia giocare inconsciamente ancora «alla Spalletti» mentre Garcia non riesce a trasmettere le sue idee. Risultato: la squadra per 10/11 è la stessa che ha trionfato a maggio ma ha la testa confusa. O peggio ancora: pare non sia convinta di cambiare spartito. A questi dubbi Garcia deve aver replicato in maniera convincente se ieri sera il presidente non si è lasciato coinvolgere dall'umore popolare: nella sua testa frullano i nomi di Igor Tudor e di Antonio Conte, un suo vecchio pallino. Alternative che diventeranno certezze se la fiducia a tempo concessa al francese non partorirà risposte forti in tempi brevi.