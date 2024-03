Genoa-Frosinone: i liguri scappano, gli ospiti li riprendono. È 1-1 al Ferraris

È terminato con il punteggio di 1-1 la sfida salvezza giocata al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Un punto a testa più utile ai liguri, che ora vantano 10 punti (in attesa delle altre partite da giocare) sulla zona retrocessione, che agli ospiti che nelle ultime 9 gare di campionato (compresa quella odierna) hanno raccolto solo 3 punti. Una crisi non tanto di gioco quanto di risultati. Il Frosinone ora è terz’ultimo a pari punti, 25, con l’Empoli che, però, ha una gara in meno.

Nella prima frazione di gioco i ritmi sono alti ma di grandi occasioni per segnare ce ne sono poche. Genoa più pericoloso, soprattutto con Vasquez che di testa colpisce la traversa. La partita ha una svolta al 28’ quando viene assegnato un rigore ai padroni di casa. I liguri non sbagliano dal dischetto ma il vantaggio dura poco perché il Frosinone risponde subito con Reinier. Poi, senza altri pericoli, si conclude un primo tempo abbastanza equilibrato. Secondo tempo più bloccato: gara spezzettata e con pochi brividi.

Primo tempo

Ritmo alto nei primi minuti di gioco. La prima occasione è di marca genoana. Al 9’ Vasquez di testa colpisce la traversa. Pochi istanti dopo grande parata di Turati su un tentavo, sempre di testa, di Sabelli: il portiere blocca la palla che si stava per infilare all’incrocio dei pali. Al 16' si fa vedere in avanti il Frosinone. Soulé ci prova ma il suo destro finisce molto lontano dalla porta.

Cinque minuti dopo buona chance per Okoli che, su cross da sinistra, colpisce di testa all’altezza del dischetto: pallone largo sulla destra. In questa fase della gara i ritmi si mantengono alti ma chiare occasioni da gol scarseggiano. La svolta al 28’. Contatto in area tra Gudmundsson e Okoli: l’arbitro fischia il rigore per il Genoa. Sul dischetto va lo stesso Gudmundsson che non sbaglia. Il Frosinone inizia a spingere in avanti e al 36’ trova il gol del pareggio. Zortea serve un gran pallone rasoterra per Reinier che con un preciso tiro nell’angolino basso di sinistra batte Martinez.

Secondo tempo

Ritmi meno frenetici nella ripresa. Il gioco risente anche delle continue interruzioni dovute ai falli e ai cambi. Al 49' ci prova il neo entrato Malinovskyi: Turati para senza difficoltà. Al 58’ intervento dubbio di Vogliacco su Cheddira. Dopo il controllo del Var, l’arbitro concede solo il corner per gli ospiti.

Al 68' grande occasione per Messias: il suo sinistro sfiora l'incrocio dei pali. Il Frosinone risponde all’80' con Soulé che tira di potenza verso la porta, senza inquadrarla. Ultimo brivido al 95’ quando l’arbitro assegna un rigore al Frosinone per un tocco di braccio di Thorsby. Ma il check in sala Var corregge l'iniziale decisione del direttore di gara: il genoano tocca la palla di testa.

Il tabellino

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli (76’ Thorsby), Messias, Badelj (76’ Ankeye), Frendrup, Spence (46’ Malinovskyi, 62’ Strootman); Gudmundsson, Retegui (53’ Haps). Allenatore: Alberto Gilardino

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Brescianini, Barrenechea, Valeri; Soulé (83’ Ibrahimovic), Reinier (76’ Mazzitelli); Cheddira (83’ Cuni). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 29’ Gudmundsson (Gen) rig., Reinier (Fro)

Ammoniti: Retegui (Gen), Badelj (Gen), Zortea (Fro)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)