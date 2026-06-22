Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc: ecco quali saranno i suoi guadagni

Nella giornata di oggi – lunedì 22 giugno – Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della Figc. Sostituirà dunque Gabriele Gravina, dimessosi ufficialmente lo scorso 2 aprile a seguito della mancata qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali del 2026. Malagò è stato il nome emerso dall'assemblea della Federcalcio. Tutte le speranze, da ora in avanti, sono riposte su di lui.

Ma cosa sappiamo di lui? Chi è Giovanni Malagò e quanto guadagna e guadagnerà? Malagò è un imprenditore e influente dirigente sportivo italiano. È stato alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per oltre dodici anni (febbraio 2013 - giugno 2025). Ha inoltre sviluppato le attività della famiglia, specializzate nel commercio automobilistico.

In qualità di presidente della Figc, riceverà un compenso pari a circa 240.000 euro lordi all'anno: stessa cifra percepita da Gravina.

Alla somma non vanno aggiunti gli altri eventuali incarichi sportivi. La maggior parte dei guadagni del presidente della Figc deriva dalle sue attività da imprenditore. È infatti socio del Gruppo Sa.Mo.

Car, oltre che presidente e socio di MO.MA.Italia. Malagò è inoltre amministratore delegato e socio di GL Investimenti. Contando tutte queste entrate, si può arrivare a un'entrata pari al'anno.