"Non paga". Eto'o nei guai a Milano, la figlia lo denuncia

Samuel Eto'o, ex attaccante di Barcellona e Inter - nonché stella del Camerun e simbolo del calcio africano - è stato denunciato dalla figlia Annie alla procura di Milano per l'assenza di mantenimento, che ammonta ad un valore pari a 10mila euro al mese.

La ragazza, una 22enne che studia comunicazione e marketing all'Università di Milano, nella denuncia fa presente di non essere autonoma economicamente, spiegando che tutti i costi del suo mantenimento gravano sulla madre.

Nella nuova querela, l’avvocato della giovane Daniele Vianello dichiara che Eto'o nonostante l'assegno deciso nel 2004 e la precedente condanna per il mancato pagamento, sta continuando a ignorare i suoi obblighi. "La fragile situazione psicologica della giovane, bambina cresciuta senza figura paterna, nonché la sua condizione di difficoltà economica, sono condizioni conosciute dal padre - scrive il legale - un urlo di dolore che non ha sortito effetto".

Il caso

Nel 2004 grazie al test del Dna disposto da una corte spagnola, Eto'o è stato riconosciuto padre biologico e naturale di Annie, avuta dalla relazione con Anna Barranca, una donna italiana di Iglesias, in provincia di Cagliari. La sentenza del tribunale stabiliva che l'ex calciatore avrebbe dovuto versare, ogni mese "la somma di 10mila euro mensili per il mantenimento della figlia". Obbligo al quale l'ex calciatore si sarebbe però sottratto tanto da decidere di patteggiare, nel 2019, una pena a tre mesi di reclusione inflittagli dal tribunale di Cagliari, in seguito alla denuncia presentata a suo tempo dalla mamma di sua figlia Annie.

"Sta rendendo la nostra vita un inferno, ci ha lasciato per mesi senza soldi e non è interessato ad incontrare la bambina - raccontava la donna qualche anno fa - Sa che Annie è sua, ma non vuole accettarlo e così ha distrutto la sua vita, e questo è imperdonabile". Nonostante la condanna, Eto'o avrebbe continuato a negare gli obblighi economici nei confronti della famiglia, ma adesso la 22enne è decisa a impugnare il mancato versamento del mantenimento che le spetterebbe.

Tutti i guai di Eto'o

Non è la prima volta che l'eroe del Triplete nerazzurro, oggi 42enne, finisce davanti ai giudici per questioni in senso lato familiari. L'ex calciatore ha cinque figli dichiarati: Maelle, Etienne, Sienna e Lynn, nati dall’amore con la moglie Georgette, e appunto Annie. Ma non solo. Nel 2019 è stato citato in udienza per il riconoscimento di un’altra figlia, nata da una relazione di una notte con Adileusa do Rosario Neves, una donna conosciuta nel 1997 in un locale a Madrid, quando giocava nel Leganés.