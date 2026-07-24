Guardiola rifiuta l’offerta della Federcalcio, non sarà ct dell’Italia

A guidare la panchina della Nazionale di calcio azzurra non sarà Pep Guardiola, la “prima scelta” del direttore tecnico Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo. Il rifiuto è stato comunicato dal tecnico spagnolo ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l’offerta la Nazionale italiana, reduce da ben tre esclusioni consecutive dai Mondiali.

L’ex tecnico del Manchester City si è detto lusingato per la proposta avanzata dalla Figc ma ha deciso di declinare l’offerta dopo averci pensato seriamente per una settimana. Per lui hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po’ di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League.

La Figc avrebbe preso contatti anche con Carlo Ancelotti, reduce da un deludente Mondiale alla guida della nazionale brasiliana. Incassato il primo no c’è fretta per la scelta del nuovo commissario tecnico, ma l’importante è trovare la figura giusta. È emerso dalla prima uscita ufficiale del neo presidente della Figc Giovanni Malagò, accompagnato da Maldini e Leonardo che hanno presentato in assemblea alle società di Serie A la nuova idea di assetto del Club Italia e il piano di ristrutturazione tecnica del calcio italiano. Maldini e Leonardo hanno presentato ai presidenti di Serie A i loro piani incentrati su un profondo cambio di mentalità che deve partire dal rimettere tecnica e gioco al centro del progetto.

Le idee ci sono, ma i tempi sono abbastanza stretti visto che il 25 settembre si torna in campo per l’esordio in Nations League contro il Belgio. Per cui inevitabile che la scelta del nuovo ct continui a tenere banco. “L’ideale sarebbe averlo entro questa settimana, ma stiamo aspettando la persona che realmente vogliamo. C’è fretta, ma non troppa”, ha tenuto a precisare Maldini.