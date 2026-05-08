"Ha tentato di adescare una 15enne": bufera sull'ex Milan Jimemez

Un caso di adescamento di minore sta scuotendo il calcio inglese: stando a quanto emerso nelle scorse ore, e documentato dalla diffusione del contenuto di alcune chat, l’ex esterno del Milan Alex Jimenez ha tentato l’approccio con una ragazzina di 15 anni.

La squadra di Premier League nella quale attualmente milita l’esterno spagnolo, vale a dire il Bournemouth, ha deciso di sospendere il giocatore e di non convocarlo per il prossimo turno di campionato. In rete sono circolate e diventate virali le presunte chat tra l’ex rossonero e la minorenne: nella conversazione diffusa sul web pare evidente il tentativo di convincere la giovane ad accettare un invito. “Non ti interessa che io abbia 15 anni?”, domanda l’adolescente al suo interlocutore. “Ovviamente mi importa”, replica, “ma mi piacciono le ragazze più giovani, non sono mai stato con una di 15 anni”.

La diffusione sui social network del contenuto delle chat incriminate ha scatenato un vero e proprio terremoto, tanto che il club si è visto costretto a intervenire senza alcun indugio, avviando un’indagine interna e, nell’attesa degli esiti di questa verifica, mettendo fuori rosa l’esterno spagnolo. "L'AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il terzino destro Álex Jiménez”, si legge in un breve comunicato rilasciato nelle scorse ore dalla società inglese. “Il club comprende la gravità della questione e ha avviato un'indagine. Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League in calendario domani contro il Fulham e il club non rilascerà ulteriori commenti al momento", conclude la nota ufficiale.

Jimenez, che evidentemente ha la tendenza a mettersi nei guai, aveva rotto bruscamente col Milan sempre per via del contenuto di alcune dichiarazioni ritenute lesive nei confronti del tecnico Massimiliano Allegri, definito su Instagram in una chat con un’amica “allenatore di m***a”.

Escluso dalla tournée in Inghilterra, e finito ai margini della squadra fino ad allenarsi con il Milan Futuro, lo spagnolo aveva trovato in extremis un accordo economico col Bournemouth proprio l’ultimo giorno di mercato.