Teheran: "Violato il cessate il fuoco". Gli Usa: "Raid di autodifesa". Dagli Emirati la risposta con missili e droni

Dopo i nuovi attacchi nello Stretto di Hormuz, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump assicura che il cessate il fuoco sta reggendo nonostante le violenze e avverte: "Oggi ci hanno preso in giro. Li abbiamo spazzati via"."Devono capire: se l'accordo non verrà firmato, soffriranno molto", aggiunge dopo lo scambio di fuoco, minacciando nuovi attacchi.Alla domanda su quanto gli Stati Uniti siano vicini a un accordo con l'Iran, Trump ha risposto: "Potrebbe accadere da un giorno all'altro", ma ha subito aggiunto: "E potrebbe anche non accadere".Nella serata di ieri il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato di avere condotto "attacchi difensivi" contro "attacchi iraniani non provocati" nello Stretto di Hormuz.L'esercito americano ha affermato che nessuna nave è stata colpita. Ha dichiarato di non cercare un'escalation, ma di "rimanere posizionato e pronto a proteggere le forze americane".