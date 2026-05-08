Teheran: "Violato il cessate il fuoco". Gli Usa: "Raid di autodifesa". Dagli Emirati la risposta con missili e droni

Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Usa di averlo violato con attacchi a navi nello Stretto di Hormuz. "Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta", avverte il presidente Usa.Il comando statunitense spiega di aver intercettato "attacchi iraniani non provocati" e aver "risposto con raid di autodifesa". Mosca afferma di aver intercettato oltre 260 i droni ucraini stanotte, entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale.
Gli Emirati Arabi attivano difese aere contro attacchi con droni e missili
Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato che le difese aeree del Paese sono "attivamente impegnate" in un attacco missilistico e con droni nelle prime ore di venerdì, mentre il fragile cessate il fuoco nella guerra con l'Iran è stato nuovamente messo a dura prova.Il Ministero ha consigliato ai residenti di non avvicinarsi, fotografare o toccare "detriti o frammenti caduti a seguito di intercettazioni aeree riuscite".Ieri sera, l'esercito statunitense aveva dichiarato di aver intercettato attacchi iraniani contro tre navi della Marina nello Stretto di Hormuz giovedì sera e di aver "colpito installazioni militari iraniane responsabili degli attacchi contro le forze statunitensi".
Trump minaccia nuovi attacchi, se non firmeranno soffriranno molto
Dopo i nuovi attacchi nello Stretto di Hormuz, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump assicura che il cessate il fuoco sta reggendo nonostante le violenze e avverte: "Oggi ci hanno preso in giro. Li abbiamo spazzati via"."Devono capire: se l'accordo non verrà firmato, soffriranno molto", aggiunge dopo lo scambio di fuoco, minacciando nuovi attacchi.Alla domanda su quanto gli Stati Uniti siano vicini a un accordo con l'Iran, Trump ha risposto: "Potrebbe accadere da un giorno all'altro", ma ha subito aggiunto: "E potrebbe anche non accadere".Nella serata di ieri il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato di avere condotto "attacchi difensivi" contro "attacchi iraniani non provocati" nello Stretto di Hormuz.L'esercito americano ha affermato che nessuna nave è stata colpita. Ha dichiarato di non cercare un'escalation, ma di "rimanere posizionato e pronto a proteggere le forze americane".