"Ha tradito due volte, come andrà a San Siro? Lo sa": Materazzi al veleno contro Lukaku

Il "tradimento" di Romelu Lukaku all'Inter, emerso durante le fasi più concitate del calciomercato estivo, continua a tenere banco, specialmente quando si parla dei suoi trascorsi con la maglia nerazzurra: ad affondare ancora una volta il colpo contro l'attaccante belga è Marco Materazzi, che aveva lasciato un commento al vetriolo già lo scorso luglio.

L'ex difensore ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda proprio nel mese in cui si disputerà l'incontro tra Inter e Roma, squadra in cui attualmente milita Lukaku: il calciatore farà il suo ritorno a San Siro il 29 ottobre alle ore 18.00, nel match valido per la decima giornata di andata del campionato di Serie A 2023/2024.

Intervenuto a margine dell'evento Prometeon Meet The Titans, Marco Materazzi si è detto certo del fatto di conoscere la reazione che avrà in quella circostanza il popolo nerazzurro dinanzi all'ex figliol prodigo. "Come verrà accolto dai tifosi? Lui lo sa, penso male" , spiega l'ex difensore nerazzurro ai microfoni di FcInterNews . "È normale che lui ha tradito una volta, è stato perdonato e ha tradito una seconda volta" , prosegue. "Se non si va oltre, il fatto sportivo penso che ci sia tutto. Il tifo dell'Inter è abbastanza maturo da sapere che non devono esserci cose che vanno oltre lo sfottò" , considera l'ex calciatore azzurro.

Resta il rammarico di aver perso un attaccante di caratura internazionale, che con la maglia nerazzurra ha messo a segno 78 reti in 132 presenze: "È stato un peccato per tutti" , ammette Materazzi, "poi i risultati diranno chi ha avuto ragione" . Restano un mistero le manovre fatte da Lukaku questa estate, dato che prima di approdare alla Roma si era vociferato di un suo avvicinamento al Milan e, con ancora maggiore insistenza, alla Juventus, nella trattativa che avrebbe dovuto portare Dusan Vlahovic al Chelsea in uno scambio che aveva provocato la sollevazione popolare dei tifosi della Vecchia Signora. "Quando è tornato è stato osannato" , dichiara Materazzi, "mi piacerebbe sapere quali siano state le sue motivazioni. Sicuramente le avrà avute, ognuno sa cosa è meglio per sé" . Nessun rancore, ma sarà il futuro a definire se si sia trattato o meno di una decisione oculata. "Ognuno va per la sua strada, sta segnando, spero non lo faccia contro l'Inter e poi vedremo chi avrà avuto ragione" , conclude.