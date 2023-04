La moglie di Hakimi divorzia, poi la brutta sorpresa: lui risulta nullatenente

Brutta sorpresa per Hiba Abouk, l'attrice fino a qualche tempo fa legata ad Achraf Hakimi. Dopo aver annunciato il divorzio dal calciatore del Paris Saint-Germain, Hiba ha scoperto che il giocatore non ha proprietà e non ha soldi in banca.

Stando a quanto raccontato da First Mag, Hiba Abouk, nella causa di divorzio dall'ex marito, avrebbe voluto rilevare la metà dei beni del terzino. Ma nonostante Hakimi sia tra i più pagati della Ligue 1, con un contratto ricchissimo col Psg (14 milioni lordi all'anno fino al 2026), non ha intestato nulla a suo nome, avendo intestato tuto alla madre, alla quale è legatissimo. Ora i legali dell'attrice lavoreranno affinché lo sportivo corrisponda ai due figli i giusti alimenti e il corretto riconoscimento economico.

¡MAMÁ NUNCA FALLA!



Hiba Abouk le solicitó el divorcio a Achraf Hakimi, la actriz solicitó la mitad de sus bienes y de su fortuna. Se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que Hakimi tiene todo a nombre de su mamá



L'accusa di stupro

L'esterno ex Inter è stato recentemente accusato di violenza sessuale. L’inchiesta è stata aperta dopo che una ragazza di 23 anni si è presentata al commissariato di Nogent-sur-Marne, a Parigi. Secondo la ricostruzione di Le Parisien, la donna avrebbe conosciuto il calciatore su Instagram lo scorso 16 gennaio e nella notte, su invito di Hakimi, si sarebbe recata a casa sua a bordo di un Uber che lo stesso giocatore le avrebbe prenotato.

L'ex Inter, fermo a causa di un infortunio muscolare, sarebbe stato da solo a casa in quanto la moglie con i due figli erano in vacanza a Dubai. Una volta giunta a casa di Hakimi quest'ultimo avrebbe abusato di lei senza il suo consenso (l'avrebbe baciata sulla bocca, sollevato i vestiti, etc...) prima che la donna riuscisse a liberarsi sferrandogli un calcio e a mandare un messaggio ad un amico che sarebbe poi andato a prenderla fuori dall'abitazione. La ragazza non avrebbe voluto sporgere denuncia, ma le autorità hanno agito d'ufficio.

L'annuncio dell'addio

Classe 1986, Hiba Habouk è un'attrice spagnola nata da padre libico e madre tunisina. I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e pur avendo 12 anni di differenza sono diventati subito inseparabili. Il matrimonio è stato celebrato nel 2020: nello stesso anno è nato il primogenito Amín. Nel 2022 è arrivato il piccolo Naím.