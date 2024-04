I cambi regalano all’Empoli una vittoria pesantissima, Torino battuto 3-2

Termina 3-2 il posticipo fra Empoli e Torino, valido per la 31ª giornata di Serie A. I toscani la sbloccano alla prima occasione grazie a Cambiaghi ma poi subiscono la reazione dei granata che la pareggiano con il solito Zapata al 60’ ma è proprio nel momento migliore degli ospiti che Cancellieri entra e trova il nuovo vantaggio prima del finale thriller: al 91' Zapata la pareggia ancora ma al 94' Noiang realizza la rete che regala ai suoi tre punti pesanti. Grazie a questa vittoria i padroni di casa salgono a quota 28 e riprendono il cammino verso la salvezza, mentre i piemontesi restano fermi a 44 rallentando la corsa all’Europa.

Le scelte dei due allenatori

Davide Nicola, a sorpresa, schiera Alberto Cerri come unica punta al posto di Niang con Zurkowski e Cambiaghi alle sue spalle. Ivan Juric dopo tre giornate schiera titolare Sanabria accanto a Duvan Zapata, la novità è invece rappresentata da Vojvoda sulla sinistra come esterno a tutta fascia.

Primo tempo

Inia fortissimo il Torino con Sanabria che dopo aver ricevuto nei pressi del cerchio di centrocampo si invola in piena autonomia verso la porta e, arrivato davanti a Caprile, prova a superarlo co uno scavetto, palla fuori di poco e prima vera occasione di un match che promette spettacolo in queste prime battute.

Passa l’Empoli al 6’ con Cambiaghi che si inventa una rete bellissima: dopo aver ricevuto sulla sinistra, l’ex Pordenone si accentra e dal limite con un gran destro la mette sotto il sette sul palo opposto battendo Milinkovic-Savic e realizzando un gol che potrebbe cambiare la stagione dei toscani.

Gli ospiti dopo aver subito la rete dello svantaggio e aver tenuto botta ai primi 15’ ottimi dell’Empoli stanno avendo una reazione che sta producendo tante occasioni ma ai granata manca precisione negli ultimi metri, come dimostrato da Sanabria nelle due palle che ha avuto a disposizione per pareggiarla, mentre i padroni di casa stanno tenendo senza particolari affanni e rischiando quasi nulla: al Torino, infatti, manca il solito cambio di ritmo delle ultime due vittorie consecutive.

Secondo tempo

Il Torino riparte fortissimo e al 51’ Caprile con un colpo di reni fenomenale salva tutto su Zapata che da pochi passi di testa aveva colpito a botta sicuro: il portiere ex Bari salva il vantaggio dei suoi ma in questa seconda frazione gli ospiti sembrano aver trovato il cambio di ritmo che tanto era mancato nei primi 45’. La pressione del Torino porta il Toro al pari al 60’ grazie a Zapata che su calcio d’angolo, da fermo, impatta perfettamente sul primo palo battendo Caprile e riaprendo, di fatto, non solo la partita ma anche il discorso qualificazione europea.

I cambi di Nicola riportano l’Empoli in vantaggio grazie ad un gran gol di Cancellieri. Minuto 74’, dopo un recupero palla Niang riceve e allarga per Maleh che dopo aver fatto oltre venti metri palla al piede serve l’ex Lazio che fa partire un bellissimo diagonale entrando in area dalla sinistra e riuscendo a trafiggere Milinkovic, gol pesantissimo per i padroni di casa che tornano avanti.

Finale assurdo al Castellani, perché nonostante il contraccolpo psicologico del gol subito, Duvan Zapata la pareggia al 91' sfruttando al meglio una bella azione corale dei suoi e un perfetto spiovente di Bellanova in mezzo ma, proprio quando la gara si stava indirizzando verso il pareggio, Cacace sfrutta una clamorosa indecisione proprio di Bellanova e, recuperando la palla, serve dentro Niang che col piattone trafigge per la terza volta Milinkovic e, in un finale pazzo, regala tre punti chiave in zona salvezza all'Empoli.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni (65’ Maleh), Pezzella (65’ Cacace); Cambiaghi (70’ Cancellieri), Zurkowski (88’ Fazzini); Cerri (70’ Niang).

: Davide Nicola: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez (83’ Okereke); Bellanova, Ricci (82’ Lovato), Linetty (88’ Masina), Vojvoda (77’ Lazaro); Vlasic; Sanabria, Zapata.: Ivan Juric: 6’ Cambiaghi (E), 60’ Zapata (T), 74’ Cancellieri (E), 91' Zapata (T), 94' Niang (E): Walukiewicz (E), Cerri (E), Zapata (T),: Davide Massa (Imperia)