I cinque derby di Milano (più belli) vinti da Inter e Milan

Il derby di Milano ha da sempre un fascino unico. Perché le sfide tra Inter e Milan sono più emozionanti delle altre stracittadine? Innanzitutto non esiste mai una favorita, anzi è davvero difficilissimo fare pronostici. E spesso chi ci arriva in condizioni peggiori finisce poi per spuntarla. Di sicuro vincere il derby vale molto più di tre punti.

Difficile scegliere quali siano stati i derby più belli della storia, visto che qualsiasi sfida tra nerazzurri e rossoneri rappresenta un pezzo di storia del calcio italiano. Però proviamoci con un salto nel passato, ripercorrendo cinque vittorie dell'Inter e del Milan in Serie A.

Le cinque vittorie più belle dell'Inter

1988 / Milan-Inter 0-1

Il Milan di Sacchi ospita l’Inter di Trapattoni. I nerazzurri, reduci da una cocente eliminazione in Coppa Uefa contro il Bayern Monaco, si riscattano subito. Il match tiratissimo è deciso da un grande gol del capocannoniere della stagione Aldo Serena che, servito da un cross di Bergomi, si avvita in area e di taste batte Galli. Quell'anno i nerazzurri conquistano il celebre Scudetto dei record.

1998 / Milan-Inter 0-3

Uno dei ricordi più belli di tutta la presidenza Moratti. L’eroe della serata è il Cholo Simeone che con una splendida doppietta entra di diritto nei cuori dei tifosi nerazzurri. La ciliegina sulla torna ovviamente è di Ronaldo che con un pallonetto d’esterno destro firma una delle reti più belle della storia del derby.

2006 / Milan-Inter 3-4

Questo è il primo derby post Calciopoli. Al 47’ i nerazzurri sono già avanti di 3 reti con le reti di Crespo, Stankovic e Ibrahimovic, al suo primo derby di Milano. Seedorf accorcia le distanza ma subito Materazzi mette a segno la quarta rete. Il difensoere viene espulso nella stessa esultanza. Il match cambia completamente con i rossoneri che sfiorano l’incredibile rimonta con le reti Gilardino e Kakà. Alla fine il risultato è 4-3 per gli uomini di Mancini.

2009 / Milan-Inter 0-4

Mourinho butta subito nella mischia il nuovo arrivo Sneijder, approdato a Milano soltanto 24 ore prima. L’olandese è uno dei migliori in campo insieme ai nuovi acquisti Lucio, Thiago Motta e Milito. A parte i primi 10 minuti, non c'è mai partita con l’Inter che cala il poker con Motta, Milito, Maicon e la bomba sotto l’incrocio di Stankovic. Una squadra formidabile che a fine anno conquisterà lo storico Triplete.

2021 / Milan-Inter 0-3

È il derby dell'ultimo scudetto nerazzurro. L'Inter di Conte fa la partita perfetta. Ci pensa prima Lautaro Martinez, abbandonato dalla difesa rossonera a trafiggere di testa Donnarumma per il vantaggio interista. Sempre l'argentino sigla la sua doppietta con un tap in sottoporta, chiudendo una splendida azione costruita da Eriksen e Perisic. L'apoteosi arriva con il tris di Lukaku che chiude alla sua maniera, di potenza la partita.

Le cinque vittorie più belle del Milan

1988 / Milan-Inter 2-0

Fin dalle prime battute il Milan di Sacchi mette alle corde l’Inter con un vero e proprio bombardamento alla porta di Zenga Al 43' Gullit, scarica in rete un sinistro che non lascia scampo al portiere nerazzurro. A inizio ripresa Virdis si invola a tu per tu con Zenga. Il 2- 0 chiude definitivamente i conti. A fine stagione i rossoneri completano un'incredibile rimonta ai danni del Napoli di Maradona per il primo e unico scudetto della gestione Sacchi.

2001 / Inter-Milan 0-6

È uno dei derby a cui i tifosi milanisti sono più legati. In panchina ci sono Cesare Maldini e Marco Tardelli. È un dominio assoluto rossonero. In venti minuti Gianni Comandini fa due gol, prima con una perfetta scivolata e poi con una perfetta incornata. L'Inter va letteralmente nel panico. Nella ripresa il Milan dilaga. Arriva il tris con la punizione di Federuco Giunti. Poi si scatena Andrij Shevchenko, che prima mette in rete su servizio di Serginho poi corregge di punta una conclusione di Kaladze. Infine chiude il set Serginho, autentico dominatore sulla fascia sinistra.

2004 / Milan-Inter 3-2

L'inizio gara è da incubo per il Milan: al 15' Dejan Stankovic, appena arrivato dalla Lazio, indovina la parabola giusta per l'1-0. Poi è Cristiano Zanetti, al 40', a beffare Dida spiazzato dalla deviazione di Kaladze. Nella ripresa, però la squadra di Ancelotti sale in cattedra: Tomasson al 56' accorcia le distanze sfruttando un errore di Toldo. Dopo appena un minuto arriva il pareggio con una rasoiata di Kakà dopo una percussione inarrestabile. Tutto finito? Neanche per sogno: all'85' il grande ex, Clarence Seedorf, tira un bolide da fuori area facendo esplodere la Curva Sud. Rimonta completata.

2011 / Milan-Inter 3-0

La partita prende subito i binari giusti per il Diavolo, a segno dopo appena 40'' di gioco con Pato. I rossoneri dominano ed al 62' pervengono al raddoppio ancora con il brasiliano, abile a deviare in rete un traversone di Abate. Nel finale, segna anche Antonio Cassano, su calcio di rigore, dopo l'espulsione di Cordoba. I rossoneri di Allegri volano a +5 sui cugini e a fine anno si prendono il 18° Scudetto.

2022 / Inter-Milan 1-2