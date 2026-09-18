I convocati di Mancini per la Nations League: 9 volti nuovi, ecco di chi si tratta

Riparte il nuovo corso della Nazionale italiana di calcio: dopo le macerie per la terza assenza consecutiva ai Mondiali, il neo ct Roberto Mancini ha annunciato i convocati per gli impegni in Nations League 2026-2027. Sono ben 9 i calciatori che rispondono alla prima loro chiamata in maglia azzurra: tra di essi, il ritorno in azzurro di Fagioli, Zaniolo e Mandragora ma le novità non sono finite: Diana Bianchedi è ufficialmente il nuovo capo delegazione, prima donna a ricoprire questo ruolo.

Chi sono i volti nuovi

Un numero così nutrito di “prime volte” tutte insieme non si era mai visto. Per il tour de force che attende la Nazionale italiana con quattro gare in 11 giorni, il gruppo è composto da 34 calciatori con 9 volti nuovi. Si tratta Massimo Pessina (portiere del Bologna), Daniele Ghilardi (difensore della Roma), Michael Kayode (dif. Brentford), Eddy Kouadio (dif. Monza), Alessandro Romano (centrocampista Cagliari), Issa Doumbia (centr. Sporting CP), Sebastiano Esposito (attaccante Sassuolo), Antonio Vergara (att. Napoli), Mohamed Alì Zoma (att. Norimberga).

Quali sono i prossimi impegni

Gli azzurri si ritroveranno a Coverciano domenica sera, lunedì 21 settembre il primo allenamento: l’esordio è previsto venerdì 25 settembre contro il Belgio allo stadio Olimpico di Roma. Lunedì 28 settembre l’Italia volerà in Turchia per affrontare i padroni di casa all’Atatürk Spor Kompleksi di Bursa. Terza gara in una settimana venerdì 2 ottobre contro la Francia a Saint-Denis. A chiudere il primo poker di gare stagionali dedicata alla Nations League la seconda gara contro la Turchia, il prossimo 5 ottobre ma questa volta si giocherà allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

La lista dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).