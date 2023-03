Nazionale, i convocati di Roberto Mancini: tre sorprese e due ritorni

Il ct Roberto Mancini ha diffuso la lista dei convocati in vista delle sfide a Inghilterra e Malta, valide per la qualificazione agli Europei del 2024. Tre le novità: si tratta del portiere del Lecce Wladimiro Falcone, che sta impressionando con i salentini, del difensore del Torino Alessandro Buongiorno, e dell’attaccante del Club Atletico Tigre (Argentina) Mateo Retegui, tanto chiacchierato nei giorni scorsi. Diventano così 102 i calciatori convocati sotto la gestione Mancini. Tornano a vestire la maglia azzurra anche Matteo Darmian e Alessio Romagnoli, assenti rispettivamente dal marzo 2018 e dal novembre 2020.

L'Italia affronterà l'Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli giovedì 23 marzo alle ore 20.45, mentre tre giorni dopo, domenica 26 giocherà a Malta contro i padroni di casa. Due match che aprono un 2023 ricco di impegni, dalle qualificazioni al torneo continentale che si disputerà il prossimo anno in Germania, il girone in cui sono inserite anche Ucraina e Macedonia del Nord, si concluderà a novembre, alle Finals di Nations League in programma a metà giugno in Olanda.

L’elenco dei convocati



Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).

Tra sorprese e grandi ritorni

In attacco dunque spazio a Mateo Retegui che sta facendo molto bene con la maglia del Club Atletico Tigre, ma la realtà dei fatti è che, almeno al momento, manca una punta capace di segnare 20-25 a stagione con il rispettivo club di appartenenza. Il classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, ha tutte le carte in regola per essere quel tipo di giocatore che manca alla Nazionale azzurra, anche se serviranno molto pure le giocate di altri giocatori come Federico Chiesa e Domenico Berardi, tra gli altri. In tema di esordienti, giusta la convocazione di Falcone e di Buongiorno, che tanto stanno facendo molto bene con Lecce e Torino. Giustissimo, infine, il ritorno in azzurro di Alessio Romagnoli, pilastro della Lazio, e di Matteo Darmian, tuttofare di qualità nell'Inter di Simone Inzaghi.