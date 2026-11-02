I ragazzi Modric e Curry

Nel Milan strepitoso di sabato sera ha giganteggiato un ragazzo di 41 anni, il genio Modri. Nel calcio degli XG e dei km, lui continua a dipingere idee. Un tocco e il tempo rallenta, un passaggio e altri rincorrono. A Silvio B. sarebbe piaciuto: il pallone deve essere bellezza.

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I Golden State Warriors non sono nemmeno i parenti alla lontana della dinastia che terrorizzava l’NBA. Ma Stephen Curry martella le retine come se il calendario fosse fermo al 2016. Contro i Lakers fa sedere Doni con una finta da intelligenza artificiale, poi infila la tripla. Fenomeno incredibile.

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In A c’è una favola senza fondi di investimento né effetti speciali. Si chiama Frosinone ed è neopromossa, 6ª, ha fatto 20 punti in 10 partite e ha una voglia matta di rovinare i piani alle grandi. Alvini ha costruito una squadra che corre, osa e diverte e, se mantiene le promesse e le premesse, diventerà un top. Grande presidente e pubblico bellissimo. Chapeau