Mondiali senza gli azzurri: per chi faranno il tifo gli italiani?

Ormai ci siamo, mancano pochi giorni all'inizio degli attesi Mondiali in Qatar che finora hanno fatto solo discutere. Purtroppo, per la seconda volta consecutiva dopo quelli del 2018, questa manifestazione sarà orfana dell'Italia fresca campione d'Europa che non è riuscita a qualificarsi. E dunque: per chi faranno il tifo i tifosi italiani a questi insoliti Mondiali che si giocheranno nel periodo invernale e non estivo come di consueto?

Le possibili simpatie

Il Napoli che sta dominando il campionato darà sei giocatori alle varie Nazionali: Zambo Anguissa con il Camerun; Piotr Zielinski con la Polonia, il terzino sinistro Olivera con l'Uruguay; l'arcigno difensore Kim con la Corea del Sud e infine Hirving Lozano con il Messico. In bilico con la Nigeria Victor Osimhen per via di un problema fisico. Facile pensare che i tifosi azzurri possano parteggiare per una di queste nazionali, senza dimenticare che il ricordo di Diego Armando Maradona è ancora vivo nella città di Napoli e non è difficile pensare che la maggior parte dei supporter azzurri possano fare il tifo per l'Albiceleste di Lionel Messi.

Il Milan ha avuto diverse esclusioni eccellenti: da Kalulu a Tomori, passando per Origi e Saelemaekers e Mike Maignan (per infortunio). I rossoneri daranno ben sette giocatori alle nazionali: Simon Kjaer con la Danimarca, Sergino Dest con gli Stati Uniti, Theo Hernandez e Olivier Giroud con la Francia, Charles De Ketelaere con il Belgio, Rafael Leao con il Portogallo e Fode Ballo-Touré con il Senegal. Giroud e Theo Hernandez sono diventati idoli per i tifosi rossoneri ma sembra difficile pensare che i supporter italiani possano fare il tifo per i Galletti francesi (eppure qualcuno ci sarà). Più facile pensare al Belgio per il rilancio di De Ketalaere o al Portogallo per la simpatia nei confronti di Rafael Leao (che tutti i tifosi del Diavolo si augurano rinnovi il contratto o che a questo punto acquisca ancora più valore con un Mondiale da vero protagonista).

Anche l'Inter come il Milan darà ben sette giocatori alle nazionali: André Onana con il Camerun, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries con l'Olanda, Marcelo Brozovic con la Croazia, Joaquin Correa e Lautaro Martinez con l'Argentina e infine Romelu Lukaku con il Belgio. Facile immaginare che i nerazzurri possano fare i tifo per queste cinque nazionali, con un occhio di riguardo per l'Albiceleste (vista la tradizione nerazzurra con gli argentini), gli africani, o i Diavoli Rossi dove ci si augura di vedere un Lukaku protagonista ma soprattutto sano e guarito dal suo problema al flessore che gli ha fatto saltare tutta la prima parte di stagione in nerazzurro.

La Juventus, invece, è quella che in Serie A darà il maggior numero di giocatori alle nazionali: ben undici. Danilo, Alex Sandro e Gleison Bremer con il Brasile, Weston McKennie con gli Stati Uniti); Adrien Rabiot con la Francia, Wojciech Szczesny e Arkadiusz Milik con la Polonia; Filip Kostic e Dusan Vlahovic con la Serbia, Leandro Paredes e Angel Di Maria con l'Argentina. I tifosi bianconeri avranno dunque un'ampia rosa dalla quale attingere. Le simpatie bianconere potrebbero propendere sulla Serbia del duo Kostic-Vlahovic o sul Brasile con il nuovo "idolo" Danilo.

Per chi tiferanno gli italiani?

Secondo un sondaggio condotto da Swg (per Deliveroo) gli appassionati di calcio italiani tra le big da "tifare" al Mondiale scelgono Brasile e Spagna, con 15% delle preferenze per entrambe e i verdeoro preferiti tra gli over 55 e con gli spagnoli scelti dagli under 35. Al secondo posto l’Argentina con il 12%, seguita a sorpresa vista la grande rivalità da Germania e Francia con l'8%. Tra le nazionali "simpatiche" ecco spuntare il Senegal con il 27% delle preferenze davanti alla Corea del Sud con il 12% e al Marocco con l'11%. A seguire Canada 9%, Qatar, Ecuador e Costa Rica con l’8% delle preferenze.

Tra gli allenatori Antonio Conte ha dichiarato "scherzosamente" che tiferà Inghilterra, mentre tra i calciatori Gianluigi Buffon simpatizzerà per il Camerun vista la sua profonda stima per l'ex portiere della nazionale africana negli anni '90 Thomas N'Kono.

Ecco la lista con tutti i convocati per Qatar 2022 che giocano in Serie A (Empoli, Monza e Lecce non hanno nessun rappresentante)



ATALANTA

Pasalic (Croazia); Maehle (Danimarca); De Roon e Koopmeiners (Olanda)



BOLOGNA

Aebischer (Svizzera); Skorupski (Polonia)



CREMONESE

Vasquez (Messico); Afena-Gyan (Ghana).



FIORENTINA

Zurkowski (Polonia); Milenković (Serbia); N. Gonzalez (Argentina); Amrabat (Marocco); Jovic (Serbia)

INTER

Brozovic (Croazia); Onana (Camerun); Lukaku (Belgio); De Vrij e Dumfries (Olanda); Martinez e Correa (Argentina)



JUVENTUS

Danilo, Alex Sandro e Bremer (Brasile); McKennie (Stati Uniti); Rabiot (Francia); Szczesny e Milik (Polonia); Kostic e Valhovic (Serbia); Paredes e Di Maria (Argentina)



LAZIO

Milinkovic Savic (Serbia); Vecino (Uruguay)



MILAN

Kjaer (Danimarca); Dest (Stati Uniti); Hernandez e Giroud (Francia); De Ketelaere (Belgio); Leao (Portogallo); Ballo-Touré (Senegal)



NAPOLI

Anguissa (Camerun); Zielinski (Polonia); Olivera (Uruguay); Kim (Corea del Sud); Lozano (Messico)



ROMA

Zalewski (Polonia); Vina (Uruguay); Rui Patricio (Portogallo); Dybala (Argentina)



SALERNITANA

Piatek (Polonia); Dia (Senegal), Bronn (Tunisia)



SAMPDORIA

Bereszynski (Polonia); Sabiri (Marocco); Djuricic (Serbia)



SASSUOLO

Erlic (Croazia)



SPEZIA

Kiwior (Polonia); Ampadu (Galles); Gyasi (Ghana)

TORINO

Vlasic (Croazia); Rodriguez (Svizzera); Lukic e Radonjic (Serbia); Milinkovic-Savic (Serbia)

UDINESE

Ebosse (Camerun)

VERONA

Hrustic (Australia); Hongla (Camerun); Lazovic e Ilic (Serbia)

I Nazionali che giocano in Serie B



BARI

Cheddira (Marocco)

BENEVENTO

Glik (Polonia)

BRESCIA

Karacic (Australia)