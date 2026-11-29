Nel calcio basta perdere la testa per un secondo per rovinare una partita. Dopo neanche cinque minuti di gioco, Alex Valle commette un fallo a palla lontana su Kolo Muani. Il francese reagisce con un colpo al volto del difensore spagnolo: il Var richiama il signor Mariani che estrae il rosso diretto. L’undici di Spalletti regge bene, sfiora il vantaggio ma deve alzare bandiera bianca quando Nico Paz si inventa una parabola beffarda da punizione in pieno recupero. La Juventus regge il colpo e prova ad imbastire una reazione fino a quando, al 64’, il tiro di Ricci entra in un flipper e finisce tra i piedi di Douvikas, che segna la rete numero 12 della sua stagione. Il Como tiene il passo del trio di testa; crisi che diventa sempre più grave per la Juventus.

Follia Kolo Muani, rosso dopo 4 minuti

Il posticipo della tredicesima giornata di Serie A vede l’undici di Fabregas molto aggressivo: dopo tre minuti i lariani scaldano subito i guantoni di Vicario. Gran lavoro di Da Cunha sulla destra, il francese salta due difensori e fa partire una rasoiata a fil di palo sulla quale il portiere bianconero si supera. L’episodio chiave della partita avviene tra il quarto e il quinto minuto, quando i giocatori lariani richiamano l’attenzione di Mariani su un fallo avvenuto a palla lontana. Dopo aver subito un fallo da Valle, Kolo Muani ha reagito colpendo in pieno volto il difensore spagnolo. Nessun dubbio per l’arbitro laziale: rosso diretto, Juventus in dieci per 86 minuti. L’atmosfera del Sinigaglia diventa subito rovente, con i bianconeri che chiedono a gran voce ammonizioni per la trattenuta di Yan Couto o per un fallaccio di Nico Paz ma Mariani estrae il giallo solo quando Da Cunha entra duro su un giocatore della Juventus. L’undici di Spalletti prova a compensare l’inferiorità numerica con tanta intensità e qualche puntata offensiva interessante, come quella al 21’ che vede il tiro di Koopmeiners trovare i guantoni di Butez.

Il Como pressa altissimo ma i bianconeri reggono, affidandosi spesso al lavoro sporco di un Woltemade costretto spesso a dare una mano in difesa. Fabregas è una furia in panchina: i lariani non stanno sfruttando a dovere l’uomo in più e faticano a farsi spazio nella difesa di una Juve schiacciata nella propria area. Al 33’ Yan Couto si accentra dalla sinistra e scaglia una folgore mancina sul primo palo, che trova Vicario pronto. Sul rovesciamento di fronte Woltemade fa un bell’uno-due con Cambiaso, scarta anche Butez con un pallonetto che, però, finisce sul fondo. Due minuti dopo Fabregas richiama in panchina sia Alex Valle che Milla per inserire Ricci e Kaiki ma la migliore occasione la crea Nico Paz con un cross a rientrare che sfiora il palo lontano. Il talento argentino trova il vantaggio in pieno recupero, quando indovina una parabola beffarda da calcio di punizione: Vicario respinge ma solo dopo che il pallone ha superato la linea di porta.

Buona Juve, la chiude Douvikas

Nessun cambio durante l’intervallo ed il Como preme a fondo sull’acceleratore, intenzionato a mettere il risultato al sicuro al più presto. A suonare la carica è ancora Nico Paz, scatenato sulla fascia sinistra: lariani pericolosi da calcio d’angolo ma McKennie è attento ed evita che il cross sul palo lontano di Yan Couto arrivi all’appuntamento con l’accorrente Kaiki. Visto che di palloni giocabili ne vede davvero pochi, Woltemade contribuisce con il gioco spalle alla porta e la collaborazione di un attaccante sui generis come Bremer. La Juventus, però, rimane sempre poco precisa e un po’ raffazzonata, specialmente nelle proiezioni offensive. Il Como gioca con il freno a mano tirato, gestendo con la massima attenzione ogni passaggio per evitare pericolose ripartenze dei bianconeri. Al 55’ Woltemade fornisce un lancio perfetto sulla corsa di McKennie ma Butez legge tutto perfettamente ed anticipa in uscita al limite dell’area il centrocampista texano. L’undici di Spallette ha il merito di cercare sempre di costruire azioni offensive degne di questo nome ma il nervosismo è talmente alto da vanificare tutto con troppe sbavature.

Il fatto che Fabregas sia come un’anima in pena nella sua area tecnica è prova provata di come il Como non stia giocando come vorrebbe il tecnico catalano. I padroni di casa raddoppiano da calcio piazzato: Ricci riceve al limite ma il suo tiro è deviato da Sarr. Dopo un flipper in area piccola, la sfera arriva tra i piedi di Douvikas che ringrazia sentitamente e mette a referto il gol numero 12 di una stagione memorabile. Tanta stanchezza in campo ed ecco cbe arrivano i cambi: Fabregas inserisce Kempf e Liberali per Chalobah e Da Cunha mentre Spalletti fa entrare Conceiçao, Alajbegovic ed Ekhator per Sarr, Cambiaso e Woltemade. Il Como continua a spingere forte e conquistarsi calci d’angolo a ripetizione per poi chiudere i conti quando, dopo una giocata super di Nico Paz, Douvikas fredda con un sinistro di controbalzo da applausi un incolpevole Vicario. Gioco, set, partita.

Il tabellino

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah (70’ Kempf), Valle (35’ Kaiki); Milla (35’ Ricci), Perrone; Da Cunha (70’ Liberali), Nico Paz, Baturina; Douvikas (84’ Papaccioli). Allenatore: Cesc Fabregas

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Kalulu (81’ Cabal), Bremer, Lucumi; Celik (90’ Gatti), McKennie, Sarr (70’ Conceiçao), Koopmeiners, Cambiaso (70’ Alajbegovic); Kolo Muani, Woltemade (70’ Ekhator). Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: 45+1’ Nico Paz (C), 64’ Douvikas (C),

Ammoniti: 4’ Valle (C), 14’ Da Cunha (C),

Espulsi: 4’ Kolo Muani (J)

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)