A Ruzomberok c’è una cartiera che dà lavoro a mezza città. C’è anche un campo dove i ragazzini imparano presto che il calcio, se sei bravo, ti porta via. Tomas Bobcek ci è riuscito a ventidue anni, destinazione Danzica, per seicentomila euro. Non era un predestinato. In quattro stagioni in Slovacchia aveva segnato poco. Era un centravanti boa, di quelli che fanno salire la squadra. In Polonia è diventato un’altra cosa: venti gol in trenta partite, capocannoniere della Ekstraklasa, in una squadra, il Lechia Danzica, che intanto retrocedeva.

Qualcuno lo ha notato. O meglio, qualcosa. Quest’estate

il Frosinone ha cambiato pelle. È arrivata una nuova proprietà, il fondo Clara Vista accanto a Maurizio Stirpe, con un metodo dichiarato senza imbarazzi: il mercato si fa con i dati. Decine di campionati passati al setaccio per età, rendimento, infortuni, margini di crescita, prezzo. La macchina ha segnalato Bobcek. Tra tutti i numeri, quello che ha colpito i dirigenti è il più antico del mestiere: i colpi di testa vinti nell’area avversaria. L’algoritmo, a modo suo, ha riscoperto il centravanti. Dieci milioni e ottocentomila euro, il giocatore più caro della storia del club. Poi tre mesi di panchina, qualche spezzone, zero gol. Davanti a lui giocava Raimondo, il capocannoniere della squadra. Fattore umano contro algoritmi? Se Raimondo è rimasto a Frosinone è per l’ostinazione di Alvini. Il mister, però, non ha neppure mai sottovalutato il ragazzo di Ruzomberok. Lo ha protetto, fino a nasconderlo. Raimondo si infortuna e tocca a lui. È così contro il Parma, alla prima da titolare in Serie A, Bobcek segna tre volte in venticinque minuti. Una ribattuta, una rovesciata, un tocco sul portiere in uscita. Nessuno dei tre gol era scritto in un foglio Excel.