Tutto è abbastanza sottosopra quando parliamo di Como e Juventus. Fa specie pensare ad esempio che i lariani non prendano gol dai bianconeri da due partite, in cui in entrambi i casi hanno trionfato con lo stesso punteggio: 2-0. Striscia positiva aperta, ma comunque sempre più corta di quella (4 gare senza perdere) risalente addirittura agli anni Cinquanta. Eppure oggi una squadra è in Champions League, il Como, e l’altra in Europa League: entrambe molto positive in queste competizioni, peraltro. Fabregas comunque con la Juve ha perso, anche in maniera netta, quando in panchina c’era ancora Thiago Motta, sbiaditissimo ricordo bianconero che due anni fa sembrava poter essere ciò che oggi invece è il tecnico catalano. Con Kolo Muani all’epoca autore di una doppietta al Sinigaglia.

Stasera in palio punti pesanti per capire se la Juventus, soprattutto, è in grado di ritornare nelle zone nobili della classifica. Al momento il Como quinto è davanti di 5 lunghezze sui bianconeri, settimi, con in mezzo anche il Frosinone. Settimana di sorrisi europei per entrambe, lo abbiamo visto, con i lombardi bravi per una volta a “vincere senza convincere” con l’Aek Atene, e la Juve che piano piano sta recuperando tutti gli infortunati. Uno di questi è Ekhator, oggetto misterioso bianconero fin qua nonché unico investimento cash (18 milioni) dell’estate tra prestiti e parametri

zero: buone notizie anche da Boga e Conceiçao, ex lungodegenti ora pronti all’uso. Sta di fatto che in casa il Como ha perso nel 2026 appena due partite, contro Fiorentina e Inter: roba comunque dello scorso campionato. Fabregas fin qua ha saputo gestire molto bene il doppio fronte: «Spalletti mi mette in soggezione, spero di continuare a imparare da lui. Loro non hanno nulla più di noi», ha detto alla vigilia. Anche questa, una situazione inedita, sottosopra.