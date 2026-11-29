La Roma stende 4-0 il Monza all’Olimpico e riconquista il secondo posto in classifica.Tutto facile per la squadra di Gasperini, che risponde a Lazio e Inter vittoriose ieri, in una lotta scudetto sempre più avvincente. Ora i giallorossi salgono a 33 punti, due lunghezze sotto i biancocelesti e una sopra ai nerazzurri. Può fare poco il Monza contro una Roma,che indirizza la partita a suo vantaggio, già dopo pochi minuti. Sblocca il match Malen, costretto a lasciare il campo a fine primo tempo per una botta alla caviglia. Poi sale in cattedra Soulé. che prima trasforma in gol l’assist dell’olandese poi sigla una doppietta con uno splendido tiro a giro all’incrocio dei pali. Nella ripresa i giallorossi controllano il match con tranquillità. Castro sbaglia clamorosamente da due passi, poi Dany Mota colpisce una traversa di testa. Allo scadere è Castro a firmare il poker. Prossimo impegno della squadra di Gasperini, venerdì in trasferta a Bologna, l’occasione giusta per mettere pressione alla Lazio capolista.

La partita

La Roma parte subito forte. Al 4’ Malen lascia sul posto Carboni e va al tiro; la palla finisce alta. Subito dopo i giallorossi trovano il vantaggio con Soulé ma sul cross di Koné, la sfera era uscita dal terreno di gioco. All’11’ si sblocca il match. Grande giocata di Malen, che trova spazio, trovando un angolo strettissimo su cui non può nulla Thiam. In campo c ‘è solo la Roma. Al 23’ arriva il raddoppio. Assist in area di Malen per Soulé che sfrutta la scivolata di Carboni e insacca senza problemi. La Roma non si accontenta del doppio vantaggio. Al 34’ ci prova Koné da fuori. Conclusione alta non di molto. Sull’azione seguente arriva il terzo gol. Al limite dell’area Soulé trova un tiro a giro, che finisce nel sette. Al 43’ si vede il Monza. I brianzoli conquistano un calcio di rigore per fallo di Wesley su Birindelli, ma il direttore di gara ferma tutto per un fuorigioco ad inizio azione. Il primo tempo si chiude sul 3-0.

Si riparte, esce Malen per una botta alla caviglia, al suo posto Castro. Al 49’ la Roma va vicina al poker con un colpo di testa di Cristante, fuori di poco. Passano pochi minuti ed è il neo entrato Castro a fallire un’occasione a porta vuota, su servizio di Lulli. Al 68’ va vicinissimo al gol il Monza; Dany Mota svetta di testa e colpisce la traversa. Comincia la girandola dei cambi e la partita perde di intensità. Nell’ultimo quarto d’ora viene fuori il Monza. All’82’ ci prova Zeballos, para Svilar in presa bassa. C’è ancora il tempo per il quarto gol. Lo segna Castro,che si avventa sul cross di Ghilardi e sigla il 4-0 finale.

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, N’Dicka, Hermoso (71’ Koulierakis); Lulli, Cristante, Koné, Wesley (70’ Ghilardi); Rodrigo Mora (Pisilli 88’), Soulé (58’ Dybala); Malen (46’ Castro). Allenatore: Gian Piero Gasperini

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze (52’ Ziolkowski), Carboni (68’ Lucchesi); Birindelli (84’ Touré), Colombo (84’ Foe Ondona), Pessina, Mangas; Mota, Robinson (69’ Zeballos); Varela. Allenatore: Ivan Juric

Marcatori: Malen (R) 11’, Soulé (R) 23’ e 36’, Castro (R) 91’

Ammoniti: Carboni (M), Balerdi (R), Pisilli (R)

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari)