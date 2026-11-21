Nelle annate giuste le vittorie arrivano anche quando non si esprime un gran calcio. Il Como di Fabregas rialza la testa dopo la lezione subita al Meazza dall’Inter, superando indenne l’incrocio potenzialmente pericoloso con la sorpresa Cagliari. I lariani non brillano, talvolta soffrono le puntate offensive dei sardi ma sono estremamente efficaci sotto porta.

Per portare a casa tre punti che valgono il quarto posto in classifica basta un gol per tempo: a sbloccare la partita è il colpo di testa di Ramón al 24’. A chiudere i conti ci pensa il capitano Da Cunha al 56’ convertendo ancora di testa il cross di Yan Couto. Il Cagliari si sgonfia e nel finale il diciassettenne Lahdo impegna due volte un attento Caprile ma il punteggio rimane sul 2-0.

Ramón la sblocca ma il Cagliari c’è

La dodicesima giornata della Serie A inizia al Sinigaglia con la sfida tra i padroni di casa e l’undici di Fabio Pisacane. Lo stadio in riva al lago è storicamente ostico per i sardi ma doppiare la vittoria contro il Frosinone sarebbe un ottimo modo per tornare a correre. I lariani, invece, vogliono riprendersi il quarto posto e dimenticare la brutta botta al Meazza contro l’Inter. L’inizio del Como è molto aggressivo, con diverse azioni che si infrangono sull’attenta difesa isolana: tra i più vivaci Baturina, che però è poco preciso. Il Cagliari ci mette sette minuti per farsi vedere dalle parti di Butez ma in maniera poco incisiva: molto meglio al 14’ l’azione manovrata che porta Baturina a fornire a Kaiki un buon pallone, sprecato malamente. La risposta rossoblu arriva sette minuti dopo, quando la difesa comasca lascia troppo spazio a Daniel Maldini, la cui conclusione dalla media distanza è leggermente imprecisa.

Appena il Cagliari si fa vedere, viene punito dall’undici di Fabregas: Yan Couto mette in mezzo un bel cross sul quale si avventa Ramón, il cui perfetto colpo di testa gonfia la rete. I padroni di casa continuano ad attaccare, cercando di chiudere subito i conti ma la difesa cagliaritana rimane attenta. Gli ospiti creano un’occasione gigantesca al 35’ quando, dopo un allungo di Maldini, Mendy è pronto ad insaccare a porta vuota: incredibile il recupero di Ramón, prodigioso nell’impedire al giovanissimo avanti senegalese di pareggiare i conti. Buon momento per il Cagliari con un bel uno-due tra Maldini e Fazzini che l’ex milanista non riesce a mettere in porta per un niente. Il primo tempo si chiude con un fallo di Mendy su Butez che rimane a terra ma riesce a continuare a giocare.

Como cinico, la chiude Da Cunha

Al ritorno in campo dall’intervallo, Pisacane decide di richiamare in panchina un poco convincente Mendy e dare un tempo all’ex viola Nzola. Il piglio degli isolani sembra quello giusto, con Romano che viene anticipato di un niente da Ramón sul cross di Adopo. Sul rovesciamento di fronte ci vuole una spazzata perentoria del giovane Grandu per evitare che gli avanti lariani mettano in difficoltà Caprile. Dopo l’ingresso in campo di Rodriguez per sostituire l’infortunato Adopo, il Cagliari cerca con insistenza il pareggio ma né le sgroppate di Maldini né la collaborazione tra Nzola e Grandu trovano varchi nella difesa lombarda. Il Como si conferma particolarmente cinico in avanti, riuscendo a mettere in porta il secondo tiro nello specchio. Al 56’ azione molto simile a quella del vantaggio: cross dalla destra di Yan Couto ma stavolta è il capitano Da Cunha ad inserirsi, abbassarsi e mandare di testa il pallone sotto la traversa per il 2-0 del Como.

Fabregas ne approfitta per far entrare sia Nico Paz che Perrone e l’argentino prova a chiudere definitivamente i conti da calcio piazzato. Ottima l’idea, pessima la realizzazione, con il pallone che vola alto sopra la traversa. Il Cagliari perde lucidità e l’undici di Fabregas ha gioco facile nel rallentare il giro palla. Al 72’ i sardi si scuotono e creano una buona occasione sull’asse Nzola-Fazzini: peccato che Maldini sia in leggero ritardo e non possa imprimere forza alla deviazione in scivolata. Il nuovo entrato Lahdo prova la conclusione da fuori ma, nonostante un rimbalzo nell’area piccola, Caprile riesce comunque a metterci una pezza. Il diciassettenne svedese ci riprova poco dopo provando a fare tutto da solo ma il portiere azzurro è ancora perfetto sul suo destro. In pieno recupero buona occasione per Douvikas, che cerca di timbrare il cartellino ma colpisce in pieno la traversa.

Il tabellino

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Kaiki; Milla (57’ Perrone), Ricci (73’ Lahdo); Liberali (57’ Nico Paz), Baturina (88’ Valle), Da Cunha (73’ Smolcic); Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola (79’ Massolin), Kofler, Obert; Adopo (49’ Rodriguez), Romano, Fazzini; Grandu (65’ Trepy), Maldini (79’ Fadera); Mendy (46’ Nzola). Allenatore: Fabio Pisacane

Marcatori: 24’ Ramón (Co), 56’ Da Cunha (Co)

Arbitro: Andrea Calzavara (Varese)