La Lazio riprende a macinare punti e mantiene il primato in classifica (10 vittorie in 12 partite di Serie A) a prescindere da cosa farà l’Inter impegnata domenica sul campo dell’Atalanta. Gli uomini di Gattuso sono apparsi in ottima forma, dopo la sosta per le Nazionali, vincendo 3-0 contro il Lecce di Di Francesco grazie a una doppietta dell’attaccante olandese Noslin, sempre più decisivo tra le fila biancocelesti, e uno splendido pallonetto di Frattesi che strappa gli applausi di tutto lo stadio Olimpico. I salentini non hanno sfigurato ma si è vista nettamente la differenza tra le due formazioni. In classifica, quindi, Lazio al comando con 32 punti, 4 in più dell’Inter; il Lecce rimane fermo a 10 punti al 14esimo posto.

Lazio avanti con Noslin

Al fischio d’inizio, l’avvio degli ospiti è buono e propositivo: al 4’ il cross di Gallo viene smanacciato da Mandas ma due minuti più tardi si fa vedere la Lazio con Noslin, la difesa salentina fa buona guardia. La prima parata della gara è al 10’ sul tiro di Diego Leite, para bene Falcone. Al 14’ l’occasione è per il Lecce con Fatah, il suo destro a giro esce di poco. La gara procede sui binari dell’equilibrio fino al 25’ quando avviene la prima svolta del match: bella finta di Isaksen che cross da destra, al centro dell’area di rigore svetta su tutti Noslin che colpisce benissimo di testa e la palla finisce in fondo alla rete, 1-0 per gli uomini di Gattuso.

Al 29’ è ancora la Lazio a rendersi pericolosa con Tiago Gabriel bravo a impedire una ripartenza anticipando Isaksen. Al 36’ Lecce molto pericoloso sulla fascia destra con N’Dri bravo a liberare Kaba con un colpo di tacco ma poi Belahyane ferma tutto. Al 39’ Lecce vicino al gol del pari con N’Dri la cui conclusione potente dal limite dell’area viene respinta da Mandas che salva la sua porta e respinge anche il tiro successivo di Geubbels. Pochi minuti dopo finisce il primo tempo senza altri sussulti degni di nota, Lazio-Lecce 1-0.

Ancora Noslin, biancocelesti sul velluto

A inizio secondo tempo il Lecce si rende pericoloso, al 47’, ma il colpo di testa di Tiago Gabriel finisce alto. I primi cambi arrivano al 60’ con gli inserimenti di Ngom ed Esteban per il Lecce. Fase interlocutoria del match dove non prevale nessuna delle due. Al 68’ esplode l’Olimpico: in area di rigore Taylor fa un assist fantastico, di tacco, per Noslin che firma una splendida doppietta concludendo a rete da pochi passi, 2-0. Il Lecce sembra accusare il colpo, la Lazio è padrona del campo grazie a un gran ritmo e la costante pressione sugli avversari. Al 76’ gran parata di Falcone che evita il terzo gol biancoceleste con Frattesi.

La perla di Frattesi

La gara si chiude definitivamente al minuto 89 con un superbo pallonetto di Frattesi che, dopo l’assist di Cancellieri, dal limite dell’area di rigore vede Falcone fuori dai pali e con un delizioso colpo sotto lo scavalca e firma il 3-0, davvero splendido. Al 93’ va in rete anche Gudmundsson ma l’assistente alza la bandierina per segnalare il fuorigioco. Poco male, finisce un minuto dopo con i biancocelesti sempre più protagonisti di questo avvio di stagione in Serie A.

Il tabellino

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza (78’ Pellegrini); Frattesi, Belahyane (83’ Rovella), Taylor; Isaksen (78’ Cancellieri), Pinamonti (88’ Gudmundsson), Noslin (83’ Dele-Bashiru). All.: Gattuso.

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (86’ Fofana), Kaba (59’ Ngom), Maleh; N’Dri (86’ Stulic), Geubbels (59’ Esteban), Fatah. All.: Di Francesco.

Marcatori: 25’ e 68’ Noslin (Lazio), Frattesi 89’ (Lazio)

Ammoniti: 50’ Siebert (Lecce), 77’ Veiga (Lecce), 87’ Pellegrini (Lazio)

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)