Il grande flop della Fiorentina

Da regina del calciomercato estivo a grande flop del campionato dopo le prime tre giornate di Serie A: il passo è stato terribilmente breve per la Fiorentina targata Fabio Paratici. L’Head of Football della Viola quest’estate non ha lesinato sforzi e investimenti sul mercato per riportare in Europa la città di Firenze. Eppure finora i risultati sono stati disastrosi (0 punti in 3 gare) a fronte di ben 150 milioni spesi. Una Fiorentina che sembra piena di doppioni seppur ricca di tanti talenti in rampa di lancio. Tanto da aver steccato finora contro Roma, Frosinone e Torino. Occhio quindi alla posizione del tecnico Fabio Grosso, finito già sulla graticola e contestato apertamente dalla tifoseria sabato pomeriggio dopo lo scivolone interno contro il Toro. Ecco perché ora la sua panchina traballa già e rischia di saltare. D’altronde - si sussurra - che il feeling con Paratici non sia granché a causa di alcune divergenze sulle mosse estive di mercato. A Firenze si preannunciano ore roventi…