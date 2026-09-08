Il Grosso errore di Parataci. Alla Fiorentina torna Vanoli

La Fiorentina non ce la fa a star lontano dalla bufera. Se c’è una tempesta ci entra dentro fino al collo. E così Grosso è stato liquidato dopo 3 partite di campionato (in Coppa Italia aveva eliminato il Benevento), 9 gol subiti, uno solo fatto e zero punti. Era l’uomo imposto da Paratici, ma proprio col ds sono emersi dissidi. Dopo il Torino Grosso aveva espresso perplessità al manager e quindi a quel punto non è restato che liquidarlo. Al suo posto è tornato Vanoli che a giugno, dopo una salvezza miracolosa, non era stato confermato, nonostante un girone di ritorno da 29 punti in 19 gare. Dal giugno 2019, quando si sono insediati i Commisso, è il 12° cambio Vanoli ha accettato con entusiasmo, strappando un contratto scadenza 2028 con un leggero aumento, guadagnerà 1,2 milioni. Per Paratici il primo grande errore da quando è a Firenze. Col licenziamento di Grosso ha provato a rimediare. E Firenze è stufa dopo anni di confusione.